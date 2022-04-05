وظيفة شاغرة في (أونروا) براتب 950$

إعلان توظيف صادر عن الأونروا تعلن فيه عن وظيفة مساعد مالي Finance Assistant للعمل بدائرة المالية بمكتب غزة الإقليمي .

مهام الوظيفة:

- يعد ويصدر تقارير الخزينة بما في ذلك الوضع النقدي اليومي ، دفتر النقدية ، الودائع لأجل والجداول وملخصات التمويل .

- يعد المدفوعات بعملات مختلفة عن طريق إصدار الشيكات والتحويلات المصرفية باستخدام تشيس أنظمة تحويل الأموال الإلكترونية Insight و Creditanstalt Business Line .

- يتلقى شيكات أو نقدًا نيابة عن الوكالة ، ويثير إيصالات استلام نقدية ؛ الودائع الأموال في البنك أو التسليم حسب الطلب ؛ يوزع الشيكات على المستفيدين شخصيا أو عن طريق طرد مسجل .

- يتحقق من الفوائد المستلمة على الحسابات المصرفية في المقر الرئيسي للأونروا وتراكم الفائدة .

- مراقبة الاحتياجات النقدية للمكاتب الميدانية وإعداد تحويلات الأموال على النحو المطلوب.

- استخدام التحويلات المالية الإلكترونية (نظام الخدمات المصرفية عبر الهاتف) .

- تحضير تقرير الوضع النقدي اليومي .

- يسجل أسعار الصرف المنقحة للأمم المتحدة في نظام الإدارة المالية (FMS) ، شهريًا ، لضمان تحويل جميع العملات بخلاف الدولار الأمريكي بشكل مناسب إلى الدولار الأمريكي في FMS .

- الرد على استفسارات مثل تاريخ الدفع وتاريخ القيمة وتفاصيل الدفع وعدم استلام الشيكات / الأموال في البنك من الموردين والموظفين الدوليين والمحليين .

- إعداد مطالبات سحب الأموال من صندوق التنمية السعودي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- يقوم بإدخال البيانات بما في ذلك إدخالات المساهمة.

الكفاءات:

- تطبق القيم الأساسية للأمم المتحدة الخاصة بالاحتراف والنزاهة واحترام التنوع والكفاءات الأساسية للتواصل والعمل مع الناس والسعي لتحقيق النتائج افتراضيًا.

- اتباع التعليمات والإجراءات.

- التخطيط والتنظيم.

- التعامل مع الضغوط والنكسات.

- التحليل.

مؤهلات الوظيفة:

- إتمام التعليم الثانوي بنجاح.

- دبلوم / بكالوريوسمن مؤسسة تعليمية معتمدة في تخصص المحاسبة أو المالية أو التخصصات ذات الصلة.

- مطلوب أربع سنوات من الخبرة ذات الصلة .

- معرفة جيدة بالحاسوب مع خبرة جيدة ومعرفة بتطبيقات Excel و MS-Word.

- من المستحسن الحصول على شهادة تطبيق Microsoft للرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر (ICDL).

- من المستحسن خبرة عملية مع نظام الإدارة المالية في الأونروا (FMS) أو أنظمة التمويل المحوسبة الأخرى.

- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا.

معلومات إضافية:

- نوع العقد: تعيين محدد المدة

- مدة العقد: 3 سنوات بما في ذلك فترة اختبار لمدة سنة واحدة ، مع إمكانية تمديد إضافي ، رهنا بتوافر الأموال والأداء المرضي والحاجة المستمرة.

- الراتب الأساسي الشهري 950 دولارًا أمريكيًا

طريقة التسجيل:

- رقم هذه الوظيفة هو 173079

- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Finance Assistant

- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي :

( State of Palestine )

- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org ) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/zd7hfwWz24g

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 12/4/2022