وظيفة شاغرة في (أونروا) براتب 950$

إعلان توظيف صادر عن الأونروا تعلن فيه عن وظيفة مساعد مالي Finance Assistant للعمل بدائرة المالية بمكتب غزة الإقليمي .
مهام الوظيفة:
- يعد ويصدر تقارير الخزينة بما في ذلك الوضع النقدي اليومي ، دفتر النقدية ، الودائع لأجل والجداول وملخصات التمويل .
- يعد المدفوعات بعملات مختلفة عن طريق إصدار الشيكات والتحويلات المصرفية باستخدام تشيس أنظمة تحويل الأموال الإلكترونية Insight و Creditanstalt Business Line .
- يتلقى شيكات أو نقدًا نيابة عن الوكالة ، ويثير إيصالات استلام نقدية ؛ الودائع الأموال في البنك أو التسليم حسب الطلب ؛ يوزع الشيكات على المستفيدين شخصيا أو عن طريق طرد مسجل .
- يتحقق من الفوائد المستلمة على الحسابات المصرفية في المقر الرئيسي للأونروا وتراكم الفائدة .
- مراقبة الاحتياجات النقدية للمكاتب الميدانية وإعداد تحويلات الأموال على النحو المطلوب.
- استخدام التحويلات المالية الإلكترونية (نظام الخدمات المصرفية عبر الهاتف) .
- تحضير تقرير الوضع النقدي اليومي .
- يسجل أسعار الصرف المنقحة للأمم المتحدة في نظام الإدارة المالية (FMS) ، شهريًا ، لضمان تحويل جميع العملات بخلاف الدولار الأمريكي بشكل مناسب إلى الدولار الأمريكي في FMS .
- الرد على استفسارات مثل تاريخ الدفع وتاريخ القيمة وتفاصيل الدفع وعدم استلام الشيكات / الأموال في البنك من الموردين والموظفين الدوليين والمحليين .
- إعداد مطالبات سحب الأموال من صندوق التنمية السعودي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- يقوم بإدخال البيانات بما في ذلك إدخالات المساهمة.
الكفاءات:
- تطبق القيم الأساسية للأمم المتحدة الخاصة بالاحتراف والنزاهة واحترام التنوع والكفاءات الأساسية للتواصل والعمل مع الناس والسعي لتحقيق النتائج افتراضيًا.
- اتباع التعليمات والإجراءات.
- التخطيط والتنظيم.
- التعامل مع الضغوط والنكسات.
- التحليل.
مؤهلات الوظيفة:
- إتمام التعليم الثانوي بنجاح.
- دبلوم / بكالوريوسمن مؤسسة تعليمية معتمدة في تخصص المحاسبة أو المالية أو التخصصات ذات الصلة.
- مطلوب أربع سنوات من الخبرة ذات الصلة .
- معرفة جيدة بالحاسوب مع خبرة جيدة ومعرفة بتطبيقات Excel و MS-Word.
- من المستحسن الحصول على شهادة تطبيق Microsoft للرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر (ICDL).
- من المستحسن خبرة عملية مع نظام الإدارة المالية في الأونروا (FMS) أو أنظمة التمويل المحوسبة الأخرى.
- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا.
معلومات إضافية:
- نوع العقد: تعيين محدد المدة
- مدة العقد: 3 سنوات بما في ذلك فترة اختبار لمدة سنة واحدة ، مع إمكانية تمديد إضافي ، رهنا بتوافر الأموال والأداء المرضي والحاجة المستمرة.
- الراتب الأساسي الشهري 950 دولارًا أمريكيًا
طريقة التسجيل:
- رقم هذه الوظيفة هو 173079
- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Finance Assistant
- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي :
( State of Palestine )
- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org ) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)
- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي :
- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 12/4/2022