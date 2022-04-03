حماس: اقتحام "لابيد" لباب العامود تصعيد خطير يتحمل الاحتلال تداعياته

أكدت حركة حماس، مساء اليوم، أن اقتحام وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد لمنطقة باب العامود في القدس المحتلة مساء اليوم، تصعيدٌ خطير يتحمّل الاحتلال تبعاته.

وقال الناطق باسم حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة في بيان صحفي، "إنَّ إقدام وزير خارجية العدو الصهيوني يائير لابيد على اقتحام باب العامود، وما أعقبه من إطلاق جيش الاحتلال الرصاص على شعبنا في القدس المحتلة، دليل صارخ على إصرار الاحتلال على تنفيذ مخططاته الخبيثة بحق القدس والمسجد الأقصى".

وشدد على أن ذلك "تصعيدٌ خطيرٌ واستفزاز لمشاعر شعبنا وأمَّتنا في هذا الشهر المعظّم".

وحمل قادة الاحتلال مسؤولية تداعياته، وتابع القول "فقد أخذنا وشعبنا العهد على أن نحمي القدس والأقصى بقوّة وبكل الوسائل المتاحة".

المصدر / فلسطين أون لاين