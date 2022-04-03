الإمارات ودولة الاحتلال توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التطبيع بالنقل البحري

وقعت الإمارات ودولة الاحتلال مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال النقل البحري وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك على ضوء "الاتفاق الإبراهيمي" للتطبيع.

ووقع المذكرة التطبيعية من جانب الإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الاحتلال، ميراف ميخائيل، وزيرة النقل وأمن الطرق، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل، وخاصة البحري منه، ووضع خريطة طريق للعمل المستقبلي المبني على المنفعة المتبادلة، إضافة إلى تبادل الخبرة والمعرفة بما يخدم التوجهات المستقبلية للخمسين عاما المقبلة، باعتبار النقل البحري عنصرا مهما وضروريا للتنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات.

المصدر / وكالات