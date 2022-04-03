الإمارات و(إسرائيل) توقعان مذكرة "تفاهم" في مجال النقل البحري

وقعت دولة الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مذكرة "تفاهم" بشأن التعاون في مجال النقل البحري، وذلك على وقع اتفاق التطبيع الذي رعته واشنطن.

ووفق وسائل إعلام إمارتية، وقع مذكرة التفاهم من جانب دولة الإمارات سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ووزيرة النقل وأمن الطرق في حكومة الاحتلال ميراف ميخائيل، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأشارت الوسائل الإعلامية ذاتها إلى أن مذكرة التعاون المشترك، تهدف لتبادل الخبرة والمعرفة، بما يخدم "التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة".

وقال الوزير الإماراتي "المزروعي" إن مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان "تعكس رغبة الطرفين في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مجال النقل البحري، وإرادة البلدين في تعزيز نطاق الشراكة الثنائية وتعميقها".

وأضاف: "العمل المشترك بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي يأتي في إطار عزم البلدين على ضمان أمن الاقتصاد الدائم والاستقرار والأمن والازدهار وتطوير وتعزيز الاقتصادات الوطنية المستدامة".

وأضاف: "يؤمن الطرفان بأن تعزيز العلاقات من شأنه أن يساعد على إحلال الاستقرار والسلام بمنطقة الشرق الأوسط".

وعبرت الوزيرة في حكومة الاحتلال عن "فخرها" بالاتفاق الجديد.

وتأتي مذكرة التفاهم الجديدة في ظل حالة رفض مستمرة لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، من قبل المستويات الشعبية العربية والفلسطينية، فيما عدت أوساط فلسطينية وفصائل ومؤسسات الاتفاق التطبيعي الإماراتي مع الاحتلال بأنه طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية.

وشددت هذه الأوساط على أن الاحتلال هو المستفيد الأول والأخير من هذه الاتفاقات وما ينتج عنها من تفاهمات في شتى المجالات.

المصدر / فلسطين أون لاين