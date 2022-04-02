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وفاة والدة الأسير فتحي الخطيب المحكوم بـ29 مؤبدا

02 ابريل 2022 . الساعة 17:09 بتوقيت القدس
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لقاء سابق بين الأسير فتحي الخطيب ووالدته (صورة أرشيفية)

توفيت اليوم السبت، والدة الأسير فتحي رجا الخطيب من قفين قرب طولكرم، والمحكوم بالمؤبد 29 مرة داخل سجون الاحتلال.

وفارقت الوالدة عائشة الخطيب (91 عاما)، الحياة قبل أن تعانق ابنها المعتقل منذ عام 2002.

وتعرض الخطيب -الناشط في كتائب القسام- عدة مرات للاعتقال قبل عام 2002، كما واجه المطاردة، ولاحقا التحقيق الذي استمر لمدة طويلة، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد 29 مرة.

وللأسير الخطيب 14 ولداً وبنتاً، تزوج أغلبهم وهو قابع في سجون الاحتلال، وله26 حفيدًا، كما تخرج 6 من أبنائه من الجامعة، دون أن يحظى بمشاركتهم أفراحهم.

وفقدَ خلال سنوات أسره أحد أشقائه، وحرمه الاحتلال من وداعه، واليوم ترحل أمه دون أن يتمكن من وداعها أيضا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسرى #كتائب القسام #طولكرم #فتحي الخطيب

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