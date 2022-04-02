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مطلوب سائق ولوجستي للعمل في مؤسسة أحباء غزة ماليزيا

02 ابريل 2022 . الساعة 13:04 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا تعلن فيه عن حاجتها الى:

- المسمى الوظيفي: سائق ولوجستي

- مدة العقد: لمدة سنة يتضمنها فترة تجريبية.

المهام والمسؤوليات:

- قيادة المركبات الخاصة بالمؤسسة ومراعاة شروط السلامة والسير في الطريق، ومتابعة تحديث وتسجيل حركات المركبات.

- فحص ومعاينة ومتابعة المركبات والمشاكل الميكانيكية المتعلقة بها من خلال الورش ذات الاختصاص بشكل دوري، كذلك متابعة التراخيص والقيام بالإجراءات اللازمة.

- المعرفة الجيدة بالأماكن الرئيسية والمعروفة في محافظات قطاع غزة.

- التعاون مع الموظفين والأقسام وتلبية الاحتياجات اللوجستية الخاصة بالأقسام حسب الحاجة.

- متابعة صيانة ممتلكات المؤسسة، والتعاون مع أصحاب الاختصاص عند الحاجة.

- تنفيذ جميع المهام الموكلة اليه.

المهارات والصفات المطلوبة:

- حاصل على رخصة قيادة لا تقل عن تجاري سارية المفعول.

- خبرة لا تقل عن سنتين في قيادة المركبات دون انقطاع، ويفضل من لديه خبرة خبرة في نفس المجال.

- يفضل ان ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولديه خلو من السوابق القضائية.

- القدرة على تحمل ضغط العمل والالتزام بالمهام المنوطة إليه، والعمل خارج ساعات الدوام.

- اللباقة والقدرة على التعامل مع الجمهور، والزملاء، والشركاء.

- ان يمتلك مهارات تنظيم وتخطيط الوقت بشكل جيد.

- لدية الخبرة في أساسيات صيانة المركبات.

- يفضل من لديه الخبرة في أعمال الصيانة العامة مثل المنازل.

طريقة التسجيل 

- على من تنطبق عليهم شروط الوظيفة  السابقة ويرغبون بالتسجيل تعبئة طلب التوظيف وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي : 

https://forms.gle/sGsQx49F7yhkVmHu6

- ينتهي التسجيل للوظيفة  المذكورة يوم الخميس الموافق 7  أبريل 2022 الساعة 2م. 

- للاستفسار التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected] أو الجوال: 0592724071 خلال وقت الدوام الإداري.

- التسجيل مفتوح لجميع محافظات قطاع غزة.

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