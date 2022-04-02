مطلوب سائق ولوجستي للعمل في مؤسسة أحباء غزة ماليزيا

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا تعلن فيه عن حاجتها الى:
- المسمى الوظيفي: سائق ولوجستي
- مدة العقد: لمدة سنة يتضمنها فترة تجريبية.
المهام والمسؤوليات:
- قيادة المركبات الخاصة بالمؤسسة ومراعاة شروط السلامة والسير في الطريق، ومتابعة تحديث وتسجيل حركات المركبات.
- فحص ومعاينة ومتابعة المركبات والمشاكل الميكانيكية المتعلقة بها من خلال الورش ذات الاختصاص بشكل دوري، كذلك متابعة التراخيص والقيام بالإجراءات اللازمة.
- المعرفة الجيدة بالأماكن الرئيسية والمعروفة في محافظات قطاع غزة.
- التعاون مع الموظفين والأقسام وتلبية الاحتياجات اللوجستية الخاصة بالأقسام حسب الحاجة.
- متابعة صيانة ممتلكات المؤسسة، والتعاون مع أصحاب الاختصاص عند الحاجة.
- تنفيذ جميع المهام الموكلة اليه.
المهارات والصفات المطلوبة:
- حاصل على رخصة قيادة لا تقل عن تجاري سارية المفعول.
- خبرة لا تقل عن سنتين في قيادة المركبات دون انقطاع، ويفضل من لديه خبرة خبرة في نفس المجال.
- يفضل ان ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولديه خلو من السوابق القضائية.
- القدرة على تحمل ضغط العمل والالتزام بالمهام المنوطة إليه، والعمل خارج ساعات الدوام.
- اللباقة والقدرة على التعامل مع الجمهور، والزملاء، والشركاء.
- ان يمتلك مهارات تنظيم وتخطيط الوقت بشكل جيد.
- لدية الخبرة في أساسيات صيانة المركبات.
- يفضل من لديه الخبرة في أعمال الصيانة العامة مثل المنازل.
طريقة التسجيل
- على من تنطبق عليهم شروط الوظيفة السابقة ويرغبون بالتسجيل تعبئة طلب التوظيف وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي :
https://forms.gle/sGsQx49F7yhkVmHu6
- ينتهي التسجيل للوظيفة المذكورة يوم الخميس الموافق 7 أبريل 2022 الساعة 2م.
- للاستفسار التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected] أو الجوال: 0592724071 خلال وقت الدوام الإداري.
- التسجيل مفتوح لجميع محافظات قطاع غزة.