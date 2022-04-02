المدلل: وحدة شعبنا في إحياء "يوم الأرض" فشل إسرائيلي في تقسيمه

غزة/ نضال أبو مسامح:

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن وحدة شعبنا في إحياء فعاليات "يوم الأرض" في جميع أماكن وجوده داخل الوطن وخارجه، دليل على تمسكهم بالثوابت والحقوق الفلسطينية.

وقال المدلل، في تصريح لصحيفة "فلسطين": إن الكيان الإسرائيلي والمتآمرين معه فشلوا في صنع الفواصل الجغرافية بين أبناء شعبنا.

وعدَّ الوحدة الفلسطينية في ذكرى "يوم الأرض" رسالة للاحتلال بأن نضال شعبنا مستمر ولن يتوقف حتى تحرير أرضه ومقدساته.

وشدد على أن "يوم الأرض كان عنوانًا للوحدة الفلسطينية التي جسدت معاني الصمود والتحدي"، مؤكدًا أن "معركتنا مع الاحتلال مفتوحة ولا مكان له على أرضنا".

وأضاف أن الاحتلال يعيش أسوأ مراحله، داعيًا في الوقت ذاته إلى إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أساس استمرار المقاومة في جميع ساحات فلسطين.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في لبنان أركان بدر: إن شعبنا رغم المؤامرات الإسرائيلية متمسك بوطنه وأرضه، وأنه لن يركع ولم يساوم بل ماضٍ في خيار المقاومة بكل أشكالها حتى دحر الاحتلال وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وأشار بدر في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن العملية البطولية التي نفذها الأسير المحرر ضياء حمارشة قرب "تل أبيب" بالتزامن مع يوم الأرض، تؤكد رسالة شعبنا "أن حقوقهم لا تمس وغير قابلة للتفرقة وحق العودة حق شرعي".

واستهجن أشكال التطبيع القائمة بين دول عربية والكيان الإسرائيلي، مشددا في الوقت ذاته، على ضرورة تشكيل قيادة فلسطينية موحدة.