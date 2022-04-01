رجل يخترق موقع شركة طيران هندية للعثور على حقيبته

قال مواطن هندي؛ إنه اخترق موقع شركة طيران محلية، للعثور على حقيبته المفقودة، بعدما اكتشف أنه استبدل حقيبته مع مسافر آخر كان على متن الرحلة نفسها.

وأوضح ناندان كوكار، البالغ من العمر 28 عاما، أنه اتصل بشركة طيران "إندي غو" المحلية، لمساعدته في تتبع المسافر الآخر، لكن الشركة رفضت المساعدة.

وأشار إلى أنه تمكن من الحصول على معلومات عن المسافر الآخر من موقع الشركة، في حين نفت الشركة حدوث اختراق للموقع في أي وقت.

ولفت إلى أنه "ليس قرصانا محترفا، ولكن اضطر "لفعل شيء ما" لاستعادة حقيبته.

وبين أنه اكتشف هذا الخطأ فقط بعدما وصل إلى المنزل، وذلك لأن الحقيبتين بدا وكأنهما متطابقتان تماما، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتمكن كومار من التعرف على "رقم تسجيل اسم المسافر" - PNR -الخاص بالمسافر الآخر، والملصق على حقيبته، وحين تواصل مع الشركة للسؤال عن معلومات عنه، رفضت الشركة المساعدة، مستشهدة بقوانين حماية البيانات والخصوصية.

وقالت شركة "إندي غو"؛ إن "فريق مساعدة العملاء اتبع التعليمات بعدم مشاركة بيانات خاصة بمسافر مع مسافر آخر، وهذا يتماشى مع سياسات خصوصية البيانات".

وأشارت إلى أن فريق خدمة العملاء قام بمحاولات لتسهيل تبادل الأمتعة، لكن تعذر إكمالها حيث لم يتم الرد على المكالمات".

وأكد الرجل الهندي الذي يعمل مهندس برمجيات، أن نظام موقع الشركة يسمح لأي شخص بالوصول إلى المعلومات الخاصة، مضيفا: "من السهل جدا الحصول على رقم تسجيل اسم المسافر، واسم العائلة.

ونبه إلى أنه تمكن من الاتصال بالمسافر الآخر، على الرقم الذي حصل عليه من سجلات النظام، والتقى الاثنان لتبادل أمتعتهما.

من جانبها، شددت شركة الطيران المحلية على أنها "تراجع هذه الحالة بالتفصيل، وتود التأكيد أن عمليات تكنولوجيا المعلومات لدينا قوية تماما".

المصدر / وكالات