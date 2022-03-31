"فيفا" يعتمد العربية لغة رسمية خامسة

أقرت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، اعتماد العربية لغة رسمية لدى "فيفا"، تلبية لمقترح قدمه جياني إنفانتينو في وقت سابق.

جاء ذلك خلال فعاليات الجمعية العمومية "كونغرس فيفا" الـ 72 المنعقد حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش قرعة كأس العالم 2022.

وأصبحت العربية رقم 5 ضمن اللغات المعتمدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية.

وكان إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد اقترح اعتماد اللغة العربية في "فيفا"، خلال حضوره فعاليات البطولة العربية للمنتخبات، والتي أقيمت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن إنفانتينو ترشحه لولاية ثالثة على رأس الاتحاد الدولي، وخوضه الانتخابات القادمة مطلع 2023 في الجلسة القادمة للجمعية العمومية.

وكان إنفانتينو (52 عاما) انتخب رئيسا "للفيفا" في 26 فبراير/ شباط 2016، خلفا للسويسري جوزيف بلاتر، قبل أن يُعاد انتخابه بالتزكية لولاية جديدة في 2019.

المصدر / وكالات