وقفة جماهيرية في برلين إحياء لذكرى يوم الأرض

احتشد العشرات من أبناء الجاليتين الفلسطينية والعربية، والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة الألمانية برلين، إحياء لذكرى يوم الأرض.

وكانت "هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية في برلين"، دعت للمشاركة في الوقفة الجماهيرية، تزامناً مع ذكرى يوم الأرض، ودعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني في الداخل.

وقال ماجد الزير، نائب رئيس الهيئة العامة لـ "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، خلال الوقفة: "نجدد العهد مع شعبنا بأننا متمسكون بحق العودة، وسنعود إلى أرضنا حتماً، فهذا هو عهدنا".

ووجه الزير رسالة إلى الشعب الفلسطيني في الداخل قائلاً: "بصمودكم أمام العدو الغاشم، نحن معكم بكل ما أوتينا من قوة، وستبقى الأنشطة والفعاليات حتى نرجع إلى أرضنا عن قريب، بإذن الله".

ويحيي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، في 30 آذار/ مارس من كل عام، "يوم الأرض"، وهو اليوم الذي استشهد فيه ستة فلسطينيين، خلال احتجاجات ضد قرار إسرائيلي بمصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث (شمالي فلسطين المحتلة عام 1948) والنقب (جنوب) عام 1976.

المصدر / قدس برس