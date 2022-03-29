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إلغاء تقييد تقديم الخدمات الحكومية بإلزامية التطعيم لـ"كورونا"

29 مارس 2022 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
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أعلن رئيس مكتب الإعلام الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الثلاثاء، عن قرار إلغاء تقييد تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية بإلزامية التطعيم ضد "كورونا".

وقال أبو معروف في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ القرار سيكون بداية شهر إبريل القادم،

وأشار إلى أن القرار جاء في ظل انحسار الموجة الوبائية واستقرار مؤشرات وأعداد الإصابات، وتجاوز المرحلة الثالثة والرابعة من "كورونا"، والتقييم المستمر للحالة الوبائية واستقرار الأوضاع.

وذكر أن قرار التقيد السابق كان منسجماً مع تقيم الحالة الوبائية، ووجود مخاطر ومهددات على المجتمع بسبب "كورونا"، وسعياً نحو توسيع رقعة الحصانة المجتمعية وزيادة نسبة وعدد المطعمين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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