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بزراعة أشجار زيتون بمدرسة في خان يونس

بالصور التعليم بغزة تطلق أولى فعاليات إحياء يوم الأرض

29 مارس 2022 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
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وكيل وزارة التعليم زياد ثابت

أطلق وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في غزة الدكتور زياد ثابت أولى فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض من خلال زراعة أشجار الزيتون في مدرسة الحاج محمد النجار بخان يونس، وذلك بمشاركة مدير التربية والتعليم ونائبيه وعدد من الطلبة والهيئة التدريسية.

وأوضح ثابت خلال جولة تعليمية أن الوزارة بدأت بفعاليات متنوعة في مختلف المدارس لإحياء يوم الأرض الذي يصادف الثلاثين من مارس من كل عام وذلك بهدف توعية الطلبة والمجتمع بأهمية فلسطين والقدس وحق العودة والتمسك بجميع الثوابت، وأهمية الحفاظ على كل شبر من التراب الفلسطيني، والتأكيد على الهوية الفلسطينية ومواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني في التهويد والتهجير.

ولفت ثابت إلى أن الوزارة تحرص على توظيف كافة الوسائل لتعزيز الانتماء للوطن والتربية الوطنية لأجيال الطلبة ومن هذه الوسائل المناهج الدراسية، والبرامج الخاصة كبرنامج غرس وتعزيز القيم، والحصص التعليمية، وتوظيف الإذاعة المدرسية ومجمل الأنشطة التعليمية الصفية واللاصفية.

وبيَّن ثابت أن كافة مدارس القطاع قد بدأت بتنفيذ فعاليات مميزة بهدف إحياء ذكرى يوم الأرض، حيث ستستمر هذه الفعاليات خلال الأيام القادمة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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