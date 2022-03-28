مستوطنون يقتحمون وادٍ غرب سلفيت بالضفة المحتلة

شكا مزارعون فلسطينيون، اليوم الإثنين، من اقتحام المستوطنين لواد قانا غرب بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين وبحراسة الجيش وحرس المستوطنات شوهدوا وهم يتجولون في واد قانا.

كما شكا المزارعون من كثرة المستوطنين الذين يطردونهم من أراضيهم بواد قانا في بعض الأحيان بحجة التفسح والتنزه ، كما شكوا من تضييق سلطات الاحتلال عليهم في العناية بأشجار الحمضيات وتسويقها.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين