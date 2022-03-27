الاحتلال يقرر استئناف زيارات أسرى غزة بدايةً من الثلاثاء

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استئناف برنامج زيارات الأهالي في قطاع غزة لذويهم الأسرى في سجون الاحتلال بدايةً من الثلاثاء المقبل، بعد توقف دام نحو عامين تزامنا مع انتشار جائحة كورونا، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكرت اللجنة، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن "السلطات الإسرائيلية أبلغتنا قرارها باستئناف برنامج الزيارات العائلية لأهالي قطاع غزة اعتبارا من الثلاثاء المقبل".

وقالت المتحدثة باسم اللجنة في غزة، سهير زقوت، للأناضول، إن "(إسرائيل) أوقفت هذا البرنامج في مارس/ آذار 2020، مع انتشار جائحة كورونا".

وأشارت إلى أن "الزيارات العائلية تمثل شريان الحياة للمحرومين من حريتهم".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 4400، بينهم 33 سيدة و160 قاصرا و490 إداريا.

المصدر / الأناضول