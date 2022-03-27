في إطار التحول الرقمي.. "الأوقاف" تطلق تطبيق "مسجدي"

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ظهر اليوم الأحد، تطبيق "مسجدي" الالكتروني، وذلك في إطار التحول الرقمي للوزارة بهدف تقديم الخدمة الخاصة بالجمهور بشمولية وكفاءة متنوعة وعالية.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة في قاعة القدس بمقرها الرئيس في مدينة غزة، بحضور وكيل الوزارة د. عبدالهادي الأغا، والمدراء العامون ومدراء الدوائر والوحدات والمديريات وموظفي الوزارة ولفيف من الشخصيات الاعتبارية.

وقال الأغا، إن وزارته تسعي دوماً لبناء إنسان صالح ونافع لدينه ووطنه، وتحقيق رسالة الأوقاف الدعوية بالقوة والحيوية، والنهوض بالمؤسسة الدينية من خلال استقرار البيئة الرقمية في الوزارة.

وأشار في كلمته، إلى أن اطلاق التطبيق يأتي علي أعتاب شهر رمضان المبارك، بحيث يتيح للجمهور لاختيار ما يشاءون من الأئمة والخطباء على مستوى قطاع غزة، منوهاً بأن الوزارة تتبني أولوية العمل الدعوي، وإطلاق تراخيص للمراكز الدينية لتعزيز الأفق، لافتاً إلى أن الأوقاف تُعد بمثابة المظلة الجامعة والحامية للمؤسسات العاملة في الحقل الدعوي.

واستعرض الأغا أبرز السياسات والاسهامات لتطوير واقع وزارة الأوقاف، ومن أهمها، معالجة ملف التشغيل المؤقت بهدف تحسين الخدمة داخل المساجد وتعزيز الدور المنوط بها، والمضي نحو الإمام الريادي الصانع والقائد من خلال تنفيذ برنامج دبلوم الأئمة والخطباء التي أطلقه الوزارة مؤخراً، وكذلك تطوير الواقع الأدائي الديني وتعزيز الشراكة مع كافة المكونات الشرعية العاملة بالمجال الدعوي.

من جهته، أوضح مدير دائرة الحاسوب م. محمود مطر، طبيعة عمل وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة، ومستوى الارتقاء الذي حققته على مستوى التحول الرقمي للوزارة وتحقيق أفضل النتائج التي ساهمت في استقرار البيئة الرقمية.

وأشار إلى أن دائرته أنجزت مجموعة من البرامج خلال الفترة الماضية، والتي يتم العمل علي تشغليها وتقديم كامل الدعم الفني ومتابعة تطويرها.

المصدر / فلسطين أون لاين