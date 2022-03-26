انطلاق فعاليات معسكر "القدس أولًا" في المسجد الأقصى

انطلقت اليوم فعاليات معسكر "القدس أولًا" الـ13، الذي تُنظّمه جمعية الأقصى، التابعة للحركة الإسلامية الجنوبية في الداخل الفلسطيني المحتل، من باحات المسجد الأقصى المبارك.

وحضر انطلاق المعسكر رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية، الشيخ صفوت فريج، والشيخ حامد أبو دعابس، بمشاركة نحو 15 ألف شخص من مُختلف مناطق الداخل الفلسطيني المحتل.

وأوضح فريج، في بيان، أنّ "معسكر القدس أولًا، يهدف إلى تنظيف باحات وأروقة وقباب المُصلّيات في المسجد الأقصى المبارك، وترميم بعض البيوت، والمؤسّسات التعليميّة في البلدة القديمة وإنعاش أسواقها".

وتشمل فعاليات المعسكر، ورشات ثقافية وترفيهية للأطفال، وإغاثة طبية ودعم مستشفيات، بالإضافة إلى بازار مقدسي.

كما يهدف المعسكر إلى دعم وتمكين أهل القدس والاقتصاد المحلي وأسواق البلدة القديمة، إلى جانب تهيئة وتجهيز المسجد الأقصى المبارك لاستقبال المُصلّين في شهر رمضان المبارك، وفق فريج.

المصدر / فلسطين اون لاين