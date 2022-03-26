فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انطلاق فعاليات معسكر "القدس أولًا" في المسجد الأقصى

نتائج أولية: فوز قوائم معارضة لنهج السلطة في الانتخابات البلدية بالضفة

مؤسسة حقوقية تكشف عن أبرز الانتهاكات التي رصدتها في انتخابات الضفة المجتزأة

في تصعيدٍ خطير.. الاحتلال يسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى خلال رمضان

وزير خارجية إيران: اتفقنا على قيام واشنطن بالخطوة الأولى لرفع العقوبات

الآلاف يحيون الذكرى الـ46 ليوم الأرض شرق غزة

إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم عقب ثوران بركان بالفلبين

الاحتلال يعتدي على المقدسيين في باب السّاهرة

وقفة في سلوان رفضًا لتحويل الاحتلال أراضي وادي الربابة لحدائق "توراتية"

"المؤتمر الشعبي" يدعو لحراكٍ وطنيٍّ يقود النضال نحو التحرير والعودة

إعلان تيك توك داخلي

مقابل خسارة لقوائم فتح ومواليها

بالفيديو نتائج أولية: فوز قوائم معارضة لنهج السلطة في الانتخابات البلدية بالضفة

26 مارس 2022 . الساعة 21:55 بتوقيت القدس
...

فازت قوائم مستقلة ومعارضة لنهج السلطة الفلسطينية في الانتخابات المحلية المجتزأة في الضفة الغربية، مقابل خسارة مدوية لقوائم حركة فتح ومواليها، وفق النتائج الأولية.

وأفادت مصادر محلية في عدد من محافظات الضفة الغربية لـ"فلسطين أون لاين"، بفوز قوائم تعارض نهج السلطة وتطالب بوقف سياستها في الضفة الغربية.

وفي مدينة البيرة، عمّت احتفالات بعد فوز قائمة البيرة تجمعنا، التي تضم عدداً من قادة العمل الوطني والمجتمعي وأسرى محررين.

وفي مدينة طولكرم، أفادت المصادر بفوز قائمة كرميون، واكتساحها لنتائج الفرز الأولية مقابل خسارة لقوائم حركة فتح.

أما مدينة الخليل، فقد شهدت تفاعلاً كبيرًا، عقب ظهور النتائج الأولية التي أبرز تقدم كبير للقوائم المستقلة والمعارضة لنهج السلطة.

 

 

المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حركة فتح #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر