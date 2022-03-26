نتائج أولية: فوز قوائم معارضة لنهج السلطة في الانتخابات البلدية بالضفة

فازت قوائم مستقلة ومعارضة لنهج السلطة الفلسطينية في الانتخابات المحلية المجتزأة في الضفة الغربية، مقابل خسارة مدوية لقوائم حركة فتح ومواليها، وفق النتائج الأولية.

وأفادت مصادر محلية في عدد من محافظات الضفة الغربية لـ"فلسطين أون لاين"، بفوز قوائم تعارض نهج السلطة وتطالب بوقف سياستها في الضفة الغربية.

وفي مدينة البيرة، عمّت احتفالات بعد فوز قائمة البيرة تجمعنا، التي تضم عدداً من قادة العمل الوطني والمجتمعي وأسرى محررين.

وفي مدينة طولكرم، أفادت المصادر بفوز قائمة كرميون، واكتساحها لنتائج الفرز الأولية مقابل خسارة لقوائم حركة فتح.

أما مدينة الخليل، فقد شهدت تفاعلاً كبيرًا، عقب ظهور النتائج الأولية التي أبرز تقدم كبير للقوائم المستقلة والمعارضة لنهج السلطة.

المصدر / فلسطين اون لاين