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تزامنًا مع تاريخ اعتقاله

محرر يحتفل بزواجه بعد 35 سنة من الأسر

26 مارس 2022 . الساعة 12:26 بتوقيت القدس
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الأسير المحرر أبو مخ (أرشيف)
الناصرة- غزة/ نور الدين صالح:

احتفل المحرر رشدي صالح أبو مخ (58 عاما) من بلدة الباقة الغربية داخل الأراضي المحتلة، بمراسم زواجه بعد قضائه 35 سنة من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واختار المحرر أبو مخ تاريخ 24 مارس/ آذار، الذي يُصادف ذكرى اعتقاله عام 1985، بتهمة "المشاركة في الخلية التي نفذت عملية خطف وقتل الجندي الإسرائيلي موشيه تمام".

وأمضى "أبو مخ" 35 سنة داخل سجون الاحتلال، ثم أضافت له سلطات الاحتلال 12 يومًا، بدعوى أنه لم يسدد مخالفة مرورية سُجلت في حقه قبل أَسرِه.

وقرر المحرر الذي دخل السجن وهو في الثالث والعشرين من عمره بعد أن قضى داخله أكثر مما قضاه في الخارج، أن يكون اليوم نفسه تاريخًا لبداية حياته الجديدة.

واحتفل "أبو مخ" بمراسم زفافه في حفل محدود جمع الأهل والأصدقاء، بعد أن فقَد والدته قبل خروجه من السجن بعامين، وقال إن والدته لم تتخلّف عن أي زيارة له داخل السجن، لكنها فارقت الحياة قبل رؤيته حرًّا.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير أبو مخ في 5 إبريل/ نيسان 2021، بعد انتهاء محكوميته.

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