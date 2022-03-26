الداخلية بغزة: 8667 مغادراً و7537 وافداً عبر حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (20-25 مارس 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 8667 مغادرا، فيما بلغ عدد الوصول 7537 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 8405 مواطنًا 172 أجنبيًا، و90 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 7335 مواطنا، و146 أجنبيًا، و53 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48

المصدر / فلسطين أون لاين