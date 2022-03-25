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أبو شرخ: الاحتلال طالب الوسطاء بالتدخل لمنع إضراب الأسرى خشية من مواجهة قادمة

25 مارس 2022 . الساعة 21:49 بتوقيت القدس
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أكد الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ، اليوم الجمعة، أن الأسرى في سجون الاحتلال قابلوا الإجراءات المتخذة من "مصلحة السجون" بخطوات نضالية عدة كان أخرها إعلان الإضراب عن الطعام.

وقال أبو شرخ في تصريحات لقناة الأقصى، إن ما جرى هو تراكم لإنجازات كبيرة حققها الأسرى من أجل تحسين أوضاعهم الحياتية، أمام احتلال يحاول كسر إرادة الأسرى وهيبتهم.

وأشار إلى أن أسرى نفق الحرية وجهوا ضربة كبيرة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، ما دفع الاحتلال لفرض عقوبات على الأسرى في محاولة لكسب ماء الوجه.

وتابع "الاحتلال طالب الوسطاء بالتدخل لمنع إضراب الأسرى خشية من مواجهة قادمة".

وشدد على أن مطلوب من المؤسسات الحقوقية والدولية دعم الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #إضراب

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