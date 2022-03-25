ناصيف: انتصار الأسرى تأكيد على أن الحقوق تنتزع ولا تستجدى

قال القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف، إن انتصار الأسرى يؤكد بأن الحقوق تنتزع انتزاعا ولا تستجدى، وأن الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوي.

ووجه ناصيف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، التحية للأسرى الذي رسموا لوحة شرف ونصر جديد بوحدتهم وتمسكهم بحقوقهم.

وقال:" ألف تحية للأسرى والحرية القريبة لكم جميعا أسرانا شيوخاً وأطفالاً وحرائر وأبطال شعبنا العظيم".

وأشار ناصيف إلى أن انتصار الأسرى القادم سيكون على طريق الحرية لأسرانا الإداريين، الذين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 84 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وقررت الحركة الوطنية الأسيرة، مساء أمس، تعليق الإضراب الجماعي عن الطعام الذي كان مقررا اليوم الجمعة، بعد اتنزاعها اتفاقا يقضي بتلبية مطالب الأسرى، وذلك بعد مضي نحو شهر ونصف على انتفاضتهم.

وجاء في بيان رقم 10 صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا بالحركة الوطنية الأسيرة، أن العدو أجبر على التراجع عن كافة إجراءاته بحقنا؛ والتي سعى لفرضها خلال الفترة الأخيرة، ظانًا أننا لقمة سائغة وأننا لسنا قادرين على مواجهته ولكن إرادة أسرانا الصلبة أثبتت كما فعلت دائمًا أنها قادرة بوحدتها الوطنية على رد العدوان وكسر شوكة عدونا.

المصدر / فلسطين أون لاين