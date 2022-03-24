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هنية يضع مستشار الرئيس التركي في صورة الحالة الرياضية الفلسطينية

24 مارس 2022 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
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هنية يضع مستشار الرئيس التركي في صورة الحالة الرياضية الفلسطينية.jpg

وضع عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، عمر فاروق تيرزي مستشار الرئيس التركي لشئون الشباب والرياضة، في صورة الأوضاع التي يعيشها الشباب في فلسطين ومعاناتهم جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال زيارة هنية لاسطنبول أمس.

وأوضح هنية لمستشار الرئيس التركي حجم الصعوبات التي تواجه الشباب جراء عدم توفر فرص العمل وازدياد نسبة البطالة بين الخريجين، في ظل عدم القدرة على تلبية احتياجات الشباب وانعدام قدرة الاقتصاد الفلسطيني على استيعاب العمال والخريجين.

كما استعرض هنية احتياجات القطاع الرياضي، وما حققته الرياضة من توافق وطني وتطور على صعيد تطوير البنية التحتية.

كما نقل هنية التحية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وما يقدمه من دعم للقضية الفلسطينية.

بدوره أكد عمر تيرزي مساندة تركيا للشعب الفلسطيني، ووجه التحية للشباب والرياضيين، وأوضح أنه سيعمل من خلال موقعه وبالتعاون مع جهات الاختصاص لتقديم الدعم للقطاع الشبابي والرياضي في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#هنية #الرياضة الفلسطينية

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