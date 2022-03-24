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طالع .."أونروا" بغزّة تُعلن موعد الدوام الدراسي خلال التوقيت الصيفي

24 مارس 2022 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في غزّة "أونروا"، اليوم الخميس، موعد الدوام الدراسي، مع تغيير التوقيت الصيفي، واقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث بغزّة فريد أبو عاذرة، أنّ دوام الفترة الصباحية يبدأ من الساعة 7:30 وحتى 11:30، في حين أنّ دوام الفترة المسائية يبدأ من الساعة 12:00 وحتى 04:00 مساءً، مُشيرًا إلى أنّه سيتم العمل فيه اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

يُشار إلى أنّه اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة 25 مارس/ آذار يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين، وستُقدّم عقارب الساعة 60 دقيقة.


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المصدر / فلسطين أون لاين
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#أونروا #الدوام الدراسي

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