رسالة مفتوحة لزيلينسكي: معاييركم مزدوجة ودعمكم لـ(إسرائيل) ضد الفلسطينيين وصمة عار

في رسالة مفتوحة، حث المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا أسعد غانم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التوقف عن استخدام المعايير المزدوجة ودعم النضال الفلسطيني، ووصف خطابه أمام "الكنيست" بأنه وصمة عار عندما يتعلق الأمر بالنضال من أجل الحرية والتحرير، وخاصة الشعب الفلسطيني.

وأعرب غانم -في رسالته التي نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني- عن قلقه من ازدواجية معايير زيلينسكي الظاهرة تجاه النضال الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال والقمع والقتل والتمييز العنصري والتشريد، "وهي جرائم تمارسها (إسرائيل) ضد شعبي منذ أكثر من 7 عقود".

وأوضح غانم أن زيلينسكي قلب أدوار المحتل والاحتلال، وفاتته فرصة أخرى لإثبات عدالة قضيته وقضية الحرية الأوسع.

نرفض سياسات أميركا والناتو

وخاطب الرئيس الأوكراني قائلاً "أنا غاضب وحزين لأن روسيا تسعى لاحتلال بلدك وسحق حق الشعب الأوكراني في تقرير المصير والحرية، وأعتقد أنه يجب تقديم كل دعم ممكن للأوكرانيين وهم يقاومون هذا العدوان الهمجي. في الوقت نفسه، أرفض سياسات الولايات المتحدة وحلفائها في (حلف شمال الأطلسي) "ناتو" (NATO) حول العالم".

واستعرض غانم جرائم (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948 إلى الآن، وطبيعتها العنصرية، قائلاً "إنه مع ذلك اتخذ زيلينسكي مواقف عامة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، واستمر حتى بدء الهجوم على بلاده في ممارسة الكيل بمكيالين، إذ لا يزال على استعداد بقبول وساطة بين بلاده وروسيا يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني نفتالي بينيت في وقت ترددت فيه (إسرائيل) في قبول اللاجئين الأوكرانيين غير اليهود".

المصدر / وكالات