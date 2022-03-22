الأمل يتطلع لحسم الصعود وبيت لاهيا لاستعادة التوازن والاقتراب من التأهل

غزة/ وائل الحلبي:

يتطلع الأمل إلى حسم بطاقة الصعود الأولى من دوري الدرجة الثانية، عندما يلتقي اليوم مع الزيتون في قمة منافسات الجولة الرابعة عشر من البطولة، ويتطلع بيت لاهيا لاستعادة توازنه والاقتراب من حسم البطاقة الثانية للتأهل للدرجة الأولى في مباراته أمام الرباط، ويأمل اتحاد دير البلح أن يواصل انتصاراته أمام الصلاح على أمل الاستفادة من تعثر أي من فريقي المقدمة.

الأمل يحتاج لنقطة واحدة من المباراتين المتبقيتين له ويسعى لحسم الأمور في مباراة اليوم التي تجمع بالزيتون على ملعب رفح البلدي، والتي ستكون قمة منتظرة في ظل التوقعات التي تشير لقدرة المتصدر على حصد نقطة التعادل على أقل تقدير والتأهل رسمياً لدوري الدرجة الأولى.

ويتربع الأمل على صدارة ترتيب دوري الدرجة الثانية بعد فوزه الثمين على ملاحقه بيت لاهيا في الجولة الماضية، ورفع رصيده بعده إلى 33 نقطة، وفي حال وصوله للنقطة الـ34 سيضمن بذلك التأهل رسمياً دون النظر لبقية نتائج الجولة الحالية أو الجولة الأخيرة من المسابقة.

الزيتون برغم فقدانه للكثير من حظوظه في المنافسة حتى أصبحت مستحيلة، إلا أنه يريد مواصلة القتال حتى النفس الأخير في ظل تواجده بالمركز الرابع برصيد 24 نقطة، ويحتاج الزيتون للفوز في المباراتين القادمتين من أجل خطف بطاقة الصعود بشرط خسارة بيت لاهيا واتحاد دير البلح في المباراتين المتبقيتين لهما وهذا ما يبدو صعباً للغاية أن يتحقق.

بيت لاهيا يريد أن يستعيد التوازن وقطع الطريق على ملاحقيه في مباراته الهامة أمام الرباط، التي تجمعهما على ملعب اليرموك وتمثل فرصة لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت في الجولة الماضية بالخسارة أمام الأمل.

اللهاونة برغم خسارتهم الأخيرة إلا أن حظوظ الفريق تبقى قوية حيث يحتاج للحصول على 4 نقاط من أصل 6 ليضمن بطاقة التأهل للدرجة الأولى، حيث يتواجد في المركز الثاني برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن اتحاد دير البلح وحال فوزه اليوم على الرباط، وتعثر اتحاد الدير في مباراته أمام الصلاح سيضمن الفريق التأهل دون انتظار نتائج الجولة الأخيرة.

موقف الرباط لا يختلف عن موقف الزيتون في ظل تساويهما بالنقاط بواقع 24 نقطة لكل منهما إلى جانب الرضوان صاحب نفس الرصيد، إلا أن مهمة الفرق الثلاثة تبدو معقدة في التأهل، لكن سيحاول الرباط مواصلة الانتصارات وتفجير مفاجأة من العيار الثقيل.

وعلى ملعب الدرة سيكون اتحاد دير البلح أمام اختبار صعب من أجل التمسك بكل آماله في المنافسة على الصعود عندما يلاقي جاره الصلاح، ويسعى لمواصلة انتصاراته وتأجيل حسم البطاقة الثانية المؤهلة للدرجة الأولى حتى الجولة الأخيرة.

مهمة اتحاد دير البلح برغم صعوبتها لكنها تبقى أكثر قوة من الزيتون، حيث يتواجد الفريق بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن بيت لاهيا الذي يحتل المركز الثاني، ويحتاج اتحاد الدير للفوز في أخر مباراتين له على أن يخسر اللهاونة في مباراة على أقل تقدير لكي يقلب الموازين ويصعد الدير.

الصلاح يدخل اللقاء بعدما نجح في تأمين نفسه سابقاً وابتعد عن حسابات الهبوط مبكراً، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 18 نقطة.