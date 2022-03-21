إشادات شعبية واسعة بطلب "الغانم" طرد (إسرائيل) من الاتحاد البرلماني الدولي

غزة/ نضال أبو مسامح:

تلقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مطالبته بطرد الاحتلال الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، الـ144 المنعقد في إندونيسيا.

وكان الغانم، تساءل خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد في إندونيسيا أول من أمس، كيف يتم المطالبة بطرد الوفد الروسي من الاتحاد البرلماني الدولي بسبب "غزو حدث قبل بضعة أيام أو أسابيع ولا يتم طرد الوفد الإسرائيلي وهم من قاموا بغزو فلسطين قبل 60 عاما".

وعقب خطاب الغانم امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل الإشادة به، فقد غرد الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة على صفحته بموقع" تويتر" تعقيباً على كلمة الغانم " الشعوب العربية، بما فيهم الشعب الفلسطيني، يرفعون الكوفية احتراماً لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.

وكتبت الإعلامية في قناة الجزيرة خديجة بن قنة في حسابها فيس بوك: "مجدداً يفعلها مرزوق الغانم "كيف يمكنهم أن يطلبوا طرد الوفد الروسي أو أي وفد آخر من الاتحاد البرلماني الدولي بسبب غزو حدث قبل أيام أو أسابيع؟ ولا يتم طرد الوفد الإسرائيلي وهم من قاموا بغزو فلسطين قبل 60 عاما!"

وأضافت، رئيس مجلس النواب الكويتي يُسجّل موقفًا مُشرّفًا بمطالبته طرد الوفد الإسرائيلي قبل الروسي من جلسة الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال الناشط الشبابي معتز أبو ريدة في صفحته على تويتر: "موقف جديد يضاف لسجل الشرف للكويت وشعبها في نصرة القضية الفلسطينية".

فيما غرد الحساب الموسوم بـ الخالد "موقف رجولي يضاف للمواقف البطولية لرئيس مجلس الأمة".

وكتب الإعلامي حمد قلم "تتفق او تختلف مع بوعلي، احترم موقفه مع القضية الفلسطينية بالمؤامرات الدولية".

وكتبت الإعلامية غادة عويس في صفحتها على توتير "كل الاحترام للرئيس مرزوق الغانم الذي طالب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بطرد الوفد الإسرائيلي قبل الروسي".

وغرد الحساب الموسوم بـ WM" كفوو والله عاش رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الله يحفظك ويحميك من كل مكروه يا رب".

وعد الرادع المغربي في تغريدة له على تويتر، مرزوق الغانم "خير ممثل للكويت وشعبها الداعم الأبرز للقدس والقضية الفلسطينية".

وكتب محمد كمال في حسابه فيس بوك، "موقف الكويت دائمًا مشرف ومحترم".

فيما علق بدر إبراهيم مدوخ قائلًا: "عاشت الكويت، كل التقدير والاحترام للأستاذ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي".

وقال أحمد زهدي شقور في صفحته فيس بوك: "الفارس العروبي مرزوق الغانم ومن جديد يزلزل قاعة الأمم المتحدة لأجل فلسطين ويطرد ممثل الكيان المحتل من مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي 144، مرة أخرى الكويت تستحق ألف تحية لموقفها العروبي المميز.

وعلق أبو الأدهم على فيس بوك: "تحية إلى المناضل مرزوق الغانم مندوب الكويت بالأمم المتحدة.

وكتب الكثير من رواد مواقع التواصل على صفاحتهم: "كفو بو علي، الشعب الفلسطيني والكويتي واحد، موقف شجاع وبطولي ويحسب للكويت، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، الله محيك مرزوق الغانم".