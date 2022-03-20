ريان: 940 ألف مواطن استفادوا من مشاريع الجمعيات الخيرية في القطاع

غزة/ صفاء عاشور:

قال رئيس مجلس إدارة جميعة قوافل الخير، منصور ريان، اليوم الأحد، إن الجمعيات الخيرية قدمت خلال العام 2021، مساعدات لـ 940 مواطن في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس حالة الفقر والحاجة التي وصل إليها القطاع بسبب الحصار المفروض عليه.

وأوضح ريان في تصريح لـ"فلسطين أون لاين"، إن الحصار المفروض على القطاع وسياسة تجفيف منابع الأموال القادمة إليه أثرت كثيراً على عمل الجمعيات وقدرتها على مساعدة الفئات المهمشة والمحتاجة، لافتاً إلى أنه على مدار السنوات الماضية فرضت سلطة رام الله الكثير من العوائق على الجمعيات الخيرية العاملة في غزة.

وأضاف:" إن سلطة رام الله منذ 2007 تمنع فتح حساب لأي مؤسسة أو جمعية في قطاع غزة وهو ما ترك أثراً سلبياً على الأيتام والفقراء والمحتاجين، وهم من أكثر الفئات استفادة من خدمات الجمعيات الخيرية".

وأشار إلى أن وجود تجمع الجمعيات الخيرية خلال السنوات الماضية سهل من تنظيم العمل الخيري وتقديم المساعدات بشكل عادل لمن يحتاجها من الفئات الفقيرة والمحتاجة، والتي يزداد عددها كل يوم عن سابقه بسب الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 15 سنة.

ولفت ريان إلى أن عمل الجمعيات الخيرية تناول الجوانب الإغاثية والصحية والتعليمية والتنموية أو ما لها علاقة بالاحتياجات الخاصة بالطفل والمرأة، مشدداً على أنه لا يوجد أي مبرر لسياسة محاربة هذه الجمعيات الخيرية والرسالة التي تقدمها.