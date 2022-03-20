"التوجيه العليا بالنقب": تشكيل الاحتلال مليشيا مسلحة خطوة في غاية الخطورة

استنكرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب في أراضي 1948 إقامة مليشيا يمينية مسلحة تحت اسم "وحدة بارئيل"، التي دشّنتها شرطة الاحتلال، احياءً لذكرى عنصر شرطة الاحتلال، بارئيل حداريا- شمولي، وذلك في مدينة بئر السبع.

وأكدت لجنة التوجيه في بيان اليوم الأحد، أن إقامة هذه المليشيا اليمينية المسلحة بدعم ورعاية شرطة الاحتلال ورئيس بلدية بئر السبع روبيك دانيلوفيتش، ورئيس بلدية عومر بيني بداش، ورئيس مجلس محلي لهاڤيم خطوة في غاية الخطورة.

وقالت اللجنة: "هذه المليشيا بتوجهاتها اليمينية المعادية للعرب مع الصلاحيات القانونية التي ستمنح لها ستكون مقدمة للاعتداءات على الشباب العربي، وستكون السبب في الانفجار المقبل".

وشددت اللجنة، على ضرورة القيام بحراك سياسي وقانوني لإلغاء هذه المليشيا، وخاصة في منطقة تعيش حالة من الاحتقان والتوتر على خلفية الممارسات العنصرية مثل النقب.

وحذّرت من أن أي اعتداء على مواطن عربي من طرف هذه المليشيا سيواجه برد فعل جماهيري ودعوة لمقاطعة البلد التي تدعم هدا التوجه العنصري والعدائي

يذكر أن المليشيا أطلقت على نفسها اسم "سرية بارئيل"، وتضم مئات المستوطنين، وهي مدعومة من شرطة الاحتلال وبلدية بئر السبع، بهدف مزعوم "لإنقاذ النقب من مشكلة انعدام الأمن الشخصي".

المصدر / فلسطين أون لاين