مطلوب مهندس موقع للعمل في جمعية

تقوم جمعية تطوير بيت لاهيا بتنفيذ مشروع "تحسين إدارة الموارد المائية من خلال معالجة المياه الرمادية في المباني السكنية والعامة - المرحلة الرابعة" التي تمولها مؤسسة Secours Islamique France (SIF).
تسعى جمعية تنمية بيت لاهيا لتوظيف مهندس موقع للمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية للعمل ضمن هذا المشروع على النحو التالي: -
- المسمى الوظيفي: مهندس موقع WASH Site Engineer
- الموقع: شمال غزة
- نوع العقد: دوام كامل.
- تاريخ البدء: في اسرع وقت ممكن
المهام والواجبات: -
- مهندس موقع WASH مسؤول عن متابعة جميع الأنشطة اليومية المتعلقة بالإشراف الفني ومراقبة جودة العمل للتأكد من أنه يتوافق مع المعايير والقواعد الفنية والتعاقدية المعتمدة .
- وضع خطط مراقبة الموقع والإشراف بالتعاون مع منسق المشروع .
- الإشراف على جميع الجوانب الفنية للأعمال المنفذة في مواقع المشروع المحددة والتأكد من إتمامها في الوقت المناسب بكفاءة ودقة عالية وفقًا لخطط تنفيذ المشروع والممارسات الهندسية المناسبة .
- تحديث خطط المراقبة والإشراف على الموقع بانتظام مع الجداول الزمنية بالتعاون مع منسق المشروع .
- ضمان بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في مواقع المشروع المحددة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة جميع الأفراد والمعدات في هذه المناطق .
- الاحتفاظ بسجل كامل وتوثيق لجميع الأعمال المنفذة في مواقع المشروع المعينة مع جميع المشاريع ذات الصلة مع خطط المراقبة والإشراف والتنفيذ.
- إعداد تقارير دورية عن الموقع وتقديمها كما هو مطلوب إلى منسق المشروع .
- تقديم تقارير مرحلية أسبوعية عن تنفيذ العمل في مواقع المشروع المعينة إلى منسق المشروع .
- أداء أي واجبات أخرى ذات صلة قد يتم تعيينها.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في الهندسة المدنية.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات مثبتة فيما يتعلق بمراقبة المواقع في مشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية .
- القدرة على إعداد خطط العمل مع فريق المشروع والمستفيدين والشركاء والأطراف المعنية الأخرى .
- اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ممتازة.
- القدرة على تقدير احتياجات المستفيدين من المشروع وإعداد فواتير الكميات.
- إجادة استخدام البرامج الهندسية المختلفة للرسم والتصميم الإنشائي (Ms. Project، AutoCAD).
- مهارات ممتازة في إعداد التقارير باللغة الإنجليزية .
- مهارات اتصال جيدة جدا ومرونة.
- القدرة على العمل تحت الضغط وفقًا لقواعد الأمن والسلامة والصحة المهنية.
- احترام اللوائح الداخلية لجمعية تنمية بيت لاهيا
طريقة التسجيل:
- يُطلب من المرشحين المهتمين إرسال ما يلي للبريد الالكتروني :
1- السيرة الذاتية وخطاب التحفيز
2- مرجعين مهنيين لآخر صاحب عمل مع معلومات جهات الاتصال الخاصة بهم .
3- الشهادات والوثائق الداعمة (الهوية + الشهادات الجامعية ، شهادات الخبرة ، شهادات التدريب)
- يجب إرسال جميع المستندات المذكورة أعلاه في موعد لا يتجاوز الساعة 02:00 مساءً في 24 مارس 2022 على عنوان البريد الإلكتروني التالي: