مطلوب مهندس موقع للعمل في جمعية

تقوم جمعية تطوير بيت لاهيا بتنفيذ مشروع "تحسين إدارة الموارد المائية من خلال معالجة المياه الرمادية في المباني السكنية والعامة - المرحلة الرابعة" التي تمولها مؤسسة Secours Islamique France (SIF).

تسعى جمعية تنمية بيت لاهيا لتوظيف مهندس موقع للمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية للعمل ضمن هذا المشروع على النحو التالي: -

- المسمى الوظيفي: مهندس موقع WASH Site Engineer

- الموقع: شمال غزة

- نوع العقد: دوام كامل.

- تاريخ البدء: في اسرع وقت ممكن

المهام والواجبات: -

- مهندس موقع WASH مسؤول عن متابعة جميع الأنشطة اليومية المتعلقة بالإشراف الفني ومراقبة جودة العمل للتأكد من أنه يتوافق مع المعايير والقواعد الفنية والتعاقدية المعتمدة .

- وضع خطط مراقبة الموقع والإشراف بالتعاون مع منسق المشروع .

- الإشراف على جميع الجوانب الفنية للأعمال المنفذة في مواقع المشروع المحددة والتأكد من إتمامها في الوقت المناسب بكفاءة ودقة عالية وفقًا لخطط تنفيذ المشروع والممارسات الهندسية المناسبة .

- تحديث خطط المراقبة والإشراف على الموقع بانتظام مع الجداول الزمنية بالتعاون مع منسق المشروع .

- ضمان بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في مواقع المشروع المحددة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة جميع الأفراد والمعدات في هذه المناطق .

- الاحتفاظ بسجل كامل وتوثيق لجميع الأعمال المنفذة في مواقع المشروع المعينة مع جميع المشاريع ذات الصلة مع خطط المراقبة والإشراف والتنفيذ.

- إعداد تقارير دورية عن الموقع وتقديمها كما هو مطلوب إلى منسق المشروع .

- تقديم تقارير مرحلية أسبوعية عن تنفيذ العمل في مواقع المشروع المعينة إلى منسق المشروع .

- أداء أي واجبات أخرى ذات صلة قد يتم تعيينها.

المؤهلات والخبرات:

- درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في الهندسة المدنية.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات مثبتة فيما يتعلق بمراقبة المواقع في مشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية .

- القدرة على إعداد خطط العمل مع فريق المشروع والمستفيدين والشركاء والأطراف المعنية الأخرى .

- اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ممتازة.

- القدرة على تقدير احتياجات المستفيدين من المشروع وإعداد فواتير الكميات.

- إجادة استخدام البرامج الهندسية المختلفة للرسم والتصميم الإنشائي (Ms. Project، AutoCAD).

- مهارات ممتازة في إعداد التقارير باللغة الإنجليزية .

- مهارات اتصال جيدة جدا ومرونة.

- القدرة على العمل تحت الضغط وفقًا لقواعد الأمن والسلامة والصحة المهنية.

- احترام اللوائح الداخلية لجمعية تنمية بيت لاهيا

طريقة التسجيل:

- يُطلب من المرشحين المهتمين إرسال ما يلي للبريد الالكتروني :

1- السيرة الذاتية وخطاب التحفيز

2- مرجعين مهنيين لآخر صاحب عمل مع معلومات جهات الاتصال الخاصة بهم .

3- الشهادات والوثائق الداعمة (الهوية + الشهادات الجامعية ، شهادات الخبرة ، شهادات التدريب)

- يجب إرسال جميع المستندات المذكورة أعلاه في موعد لا يتجاوز الساعة 02:00 مساءً في 24 مارس 2022 على عنوان البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]