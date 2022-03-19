الاحتلال يمنع مواطنين من الضفة دخول "الأقصى"

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من محافظات الضفة دخول المسجد الأقصى المبارك، بعد وصولهم عند أبوابه.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال، المتمركزة على أبواب "الأقصى"، منعت حافلات تقل مواطنين من مختلف محافظات الضفة، ممن شدّوا الرحال للمسجد منذ ساعات الفجر، من دخول المسجد، واحتجزت هويات بعضهم، ودققت فيها.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دعت يوم الأربعاء الماضي، الفلسطينيين إلى الاحتشاد في صلاة فجر الجمعة بالمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وقالت الحركة، في بيان: "ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني وأهلنا المرابطين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، إلى النّفير العام، والاحتشاد في صلاة فجر يوم الجمعة القادمة (جمعة النصر قريب) في المسجد الأقصى".

وأوضحت أن هذه "رسالة تحدٍّ بالغة للاحتلال وقادته، ونذيرا له ولجيشه، بأنَّ المساس بالأقصى والمرابطين فيه خط أحمر".

وتابعت: "الحملة رسالة بأننا سندافع عنه بكل قوّة (المسجد الأقصى)، وسنفديه بالأرواح والمهج، وأن (سيف القدس) سيبقى مشرعا في وجه العدو، حتَّى تحرير الأرض والمقدسات وتحقيق العودة".

المصدر / فلسطين أون لاين