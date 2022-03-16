مصادر: الملاحقة المزدوجة وراء اعتقال الاحتلال المطارد مؤمن نشرتي

أكدت عائلة الأسير المحرر المطارد مؤمن نشرتي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في محافظة جنين، أن الملاحقة المزدوجة من الاحتلال وأجهزة السلطة، أدت إلى الوصول إليه واعتقاله مجددا.

ونقلت وكالة شهاب عن مصادر عائلية قولها: إن قوة صهيونية خاصة اعتقلت مؤمن عصام نشرتي (28 عاما) بمنطقة الحصان بمخيم جنين، بعد مطاردة لمدة عامين.

وأضافت أن "مؤمن مصاب، ولا نعلم شيئا عن حالته الصحية".

وأعلنت شرطة الاحتلال إصابة جندي في "حرس الحدود" بجروح نتيجة إطلاق نار وقع خلال عملية الاعتقال.

وادَّعت أن نشرتي حاول مهاجمة أحد الجنود واشتبك معه جسديًّا، ثم أخرج الجندي مسدسه وأطلق النار عليه من مسافة صفر.

وبحسب شهود عيان؛ فإن نشرتي كان يقف قرب دوار الحصان، وعندما لاحظ وصول مركبة سوداء للمنطقة حاول الانسحاب، لكن شخصًا (مستعربًا) كان يقف خلفه ويمسك بعكاز هاجمه وسيطر عليه.

ووفق المصادر؛ فقد سبق أن هددت السلطة باعتقاله، إلى جانب ملاحقته من الاحتلال.

وشددت المصادر العائلية على أن الملاحقة المزدوجة هدفها وأد الفعل المقاوم في ساحة الضفة المحتلة.

يذكر أن المطارد نشرتي أسير محرر سابق أمضى 3 سنوات داخل سجون الاحتلال.

المصدر / وكالات