قلق أممي إزاء قانون للاحتلال يمنع لم شمل الأسر الفلسطينية

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء مصادقة "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي على تمديد قانون يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية.

والخميس الماضي، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد ما يسمى "قانون المواطنة" الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية، وفق قناة "كان" العبرية الرسمية.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك:"غوتيريش يتابع هذه القضية التي طال أمدها ولاحظ تصويت الكنيست".

وأضاف: "يشعر الأمين العام بالقلق إزاء تأثير القانون على العائلات الفلسطينية التي تسعى إلى لم شملها في (إسرائيل) والقدس الشرقية".

وأردف حق، أن "غوتيريش يطالب (إسرائيل) بضرورة ضمان احترام تشريعاتها المحلية لمبادئ المساواة وعدم التمييز والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

كما دعا غوتيريش، وفق المتحدث، إلى "تسهيل لم شمل الأسرة لجميع المواطنين والمقيمين الدائمين في (إسرائيل)".

وقانون لم الشمل أصدره الكنيست عام 2003، وبقي سارياً حتى يوليو/ تموز 2021، ويمنع لم الشمل بين المقدسيين وحملة الجنسية الإسرائيلية من جهة، والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، من جهة أخرى.

وجرى تمديد القانون سنويا من الكنيست منذ العام 2003، لكن في يوليو 2021 فشل في تمديده.

المصدر / الأناضول