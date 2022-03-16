الحركة الأسيرة تقرر الشروع في الإضراب عن الطعام يوم 25 مارس

قررت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في 25/3/2022 حتى تحقيق مطالب الأسرى الشرعية.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه وفي ظل تعنت الاحتلال عبر إدارة السجون وعدم الاستجابة لمطالبنا بوقف إجراءاته بحقنا، فإننا ماضون في معركتنا حتى النهاية لنيل حقوقنا وحريتنا.

ودعت جماهير شعبنا وقواه الحية وفصائله المقاومة والقيادة الفلسطينية إلى مساندتها في هذه المعركة.

وأضافت أن درب التحرير على طريقها الكثير من التضحيات والمعاناة والألم، مؤكدة أن ذلك لن يزيدها إلا إصرارًا على المضي بها قدمًا.

ونوهت الحركة بأن معركتها في كل الساحات مستمرة، ولن تتوقف إلا بتحرير الأرض والإنسان.

المصدر / فلسطين اون لاين