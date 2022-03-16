فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زكاة الأوقاف توزع (1900) حرام شتوي على الأسر الفقيرة

"التشريعي" يقر تقرير لجنة الموازنة بشأن رسوم التراخيص للمؤسسات الإعلامية

حماس تنعى والد المجاهدين الحاج أحمد نوفل

الحركة الأسيرة تقرر الشروع في الإضراب عن الطعام يوم 25 مارس

الناشطة حمد: جمرة المقاومة لن تخبو وشعبنا عازم على التحرير رغم بطش الاحتلال

عكرمة صبري: الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية للانقضاض على "الأقصى"

"الاقتصاد": نضع عملية ضبط الأسعار ومنع الاحتكار على رأس أولويّاتنا

"الشباب والثقافة" تُوقّع مُذكّرة تفاهمٍ لمشاريع وبرامج ثقافية

متحدثون: انتفاضة الأسرى مستمرة حتى تحقيق مطالبهم

من جديد.. محكمة السلطة تؤجل محاكمة المتهمين بقتل الناشط "بنات"

إعلان تيك توك داخلي

الحركة الأسيرة تقرر الشروع في الإضراب عن الطعام يوم 25 مارس

16 مارس 2022 . الساعة 15:52 بتوقيت القدس
...

قررت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في 25/3/2022 حتى تحقيق مطالب الأسرى الشرعية.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه وفي ظل تعنت الاحتلال عبر إدارة السجون وعدم الاستجابة لمطالبنا بوقف إجراءاته بحقنا، فإننا ماضون في معركتنا حتى النهاية لنيل حقوقنا وحريتنا.

ودعت جماهير شعبنا وقواه الحية وفصائله المقاومة والقيادة الفلسطينية إلى مساندتها في هذه المعركة.

وأضافت أن درب التحرير على طريقها الكثير من التضحيات والمعاناة والألم، مؤكدة أن ذلك لن يزيدها إلا إصرارًا على المضي بها قدمًا.

ونوهت الحركة بأن معركتها في كل الساحات مستمرة، ولن تتوقف إلا بتحرير الأرض والإنسان.

المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الأسرى #الحركة الأسيرة #الإضراب عن الطعام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة