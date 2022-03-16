من جديد.. محكمة السلطة تؤجل محاكمة المتهمين بقتل الناشط "بنات"

قررت المحكمة العسكرية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المعارض السياسي نزار بنات حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وجاء قرار تأجيل المحكمة حتى التاريخ المذكور، بناء على طلب محامي الدفاع.

يذكر أن المحكمة الماضية جرى تأجيلها، بحجة رفض خروج العناصر الأمنية ومثولهم أمام المحكمة.

ويحاكم 14 عنصراً أمن من جهاز الأمن الوقائي في قضية اغتيال بنات للجلسة الخامسة عشرة، حيث يطالب نشطاء وحقوقيون محاكمة المسؤولين عن العناصر الأمنية، وأن لا تقتصر المحكمة على الأفراد.

وكانت أجهزة السلطة اغتالت المعارض السياسي نزار بنات الخميس الموافق 24 يونيو 2021، بعد اقتحام المنزل الذي لجأ إليه في منطقة جبل جوهر في الخليل والمصنفة إداريا (سي) أي تتبع لإدارة الاحتلال الإسرائيلي، ما يؤكد تورط الاحتلال بعملية الاغتيال التي تمت بالتنسيق معه حتى يسمح لعناصر أجهزة السلطة بالوصول إلى مناطقه الإدارية.

ويشار إلى أن "بنات" تعرض للضرب المبرح بأدوات خشنة أثناء عملية اعتقاله، على مدار عدة ساعات، قبل أن ينقل جثة هامدة إلى إحدى مستشفيات المدينة، ليأتي تقرير الطبيب الشرعي الفلسطيني مؤكداً أن سبب الوفاة هو نزيف في الدماغ.

المصدر / فلسطين أون لاين