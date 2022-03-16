فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من جديد.. محكمة السلطة تؤجل محاكمة المتهمين بقتل الناشط "بنات"

تحذير من تضاعف الخطر على حياة الأسير الفلسطيني أبو حميد

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد "الهربد" برهط وسط هتافات غاضبة

نادي الأسير: خيار الإضراب المفتوح عن الطعام أصبح أمراً حتمياً

3 وفيات و64 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

المواطنة "السعدي" تُعلِّق على اعتقال السلطة لحفيدها بعد الإفراج عن نجلها

الناتج المحلي السعودي ينمو 3.2 بالمئة في 2021

صحافية روسية أمام القضاء بعد رفعها لافتة منددة بالحرب خلال إذاعة نشرة الأخبار

الاحتلال يفرج عن أسير من رام الله بعد اعتقال 9 أشهر

"حماس" تدعو إلى المشاركة الفاعلة في جمعة "فجر الحرائر"

إعلان تيك توك داخلي

حتى الـ 24 من الشهر الجاري

من جديد.. محكمة السلطة تؤجل محاكمة المتهمين بقتل الناشط "بنات"

16 مارس 2022 . الساعة 12:50 بتوقيت القدس
...

قررت المحكمة العسكرية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المعارض السياسي نزار بنات حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وجاء قرار تأجيل المحكمة حتى التاريخ المذكور، بناء على طلب محامي الدفاع.

يذكر أن المحكمة الماضية جرى تأجيلها، بحجة رفض خروج العناصر الأمنية ومثولهم أمام المحكمة.

ويحاكم 14 عنصراً أمن من جهاز الأمن الوقائي في قضية اغتيال بنات للجلسة الخامسة عشرة، حيث يطالب نشطاء وحقوقيون محاكمة المسؤولين عن العناصر الأمنية، وأن لا تقتصر المحكمة على الأفراد.

وكانت أجهزة السلطة اغتالت المعارض السياسي نزار بنات الخميس الموافق 24 يونيو 2021، بعد اقتحام المنزل الذي لجأ إليه في منطقة جبل جوهر في الخليل والمصنفة إداريا (سي) أي تتبع لإدارة الاحتلال الإسرائيلي، ما يؤكد تورط الاحتلال بعملية الاغتيال التي تمت بالتنسيق معه حتى يسمح لعناصر أجهزة السلطة بالوصول إلى مناطقه الإدارية.

ويشار إلى أن "بنات" تعرض للضرب المبرح بأدوات خشنة أثناء عملية اعتقاله، على مدار عدة ساعات، قبل أن ينقل جثة هامدة إلى إحدى مستشفيات المدينة، ليأتي تقرير الطبيب الشرعي الفلسطيني مؤكداً أن سبب الوفاة هو نزيف في الدماغ.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#اعتقال سياسي #نزار بنات #محاكمة قتلة بنات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة