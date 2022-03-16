فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أوكرانيا: روسيا تستهدف مسرحًا بماريوبول يؤوي مئات المدنيين

"المركزي" الأمريكي يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز قلنديا

أجهزة السلطة تمدد اعتقال نجل القيادي الأسير عز الدين عمارنة

"العدل الدولية" تطالب روسيا بتعليق عملياتها العسكرية في أوكرانيا

شرطة المباحث تضبط 7 هواتف خلوية مسروقة

زيلينسكي يطالب واشنطن بتقديم مزيد من الدعم العسكري

طالع أبرز قرارات الجلسة الأسبوعية لمتابعة العمل الحكومي بغزة

ماليزية حامل تهدي زوجها سيارة لامبورغيني لهذا السبب

هنية: الإعلان عن بدء إنشاء أكبر صالة مغطاة في فلسطين قريبًا

إعلان تيك توك داخلي

صحفية روسية أمام القضاء بعد رفعها لافتة منددة بالحرب خلال إذاعة نشرة الأخبار

16 مارس 2022 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
...
الصحفية الروسية ترفع لافتة منددة بالحرب

ذكرت محكمة روسية أنها قضت بتغريم امرأة 30 ألف روبل (280 دولارا)، الثلاثاء، لإدانتها بمخالفة قانون الاحتجاجات بعدما قطعت نشرة أخبار كانت مذاعة على الهواء في التلفزيون الرسمي ونددت بالحرب في أوكرانيا.

ورفعت مارينا أوفسيانيكوفا، وهي صحفية في القناة الأولى في التلفزيون الروسي "تشانيل أون"، لافتة خلال قراءة نشرة الأخبار على القناة الأولى، الاثنين، مرددة شعارات تدين الاجتياح الروسي لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير.

وكُتب على اللافتة باللغتين الإنجليزية والروسية: "لا للحرب. أوقفوا الحرب. لا تصدقوا الدعاية. إنهم يكذبون عليكم هنا". في حين لم تكن عبارة أخرى بدا أنها "الروس ضد الحرب" واضحة تماما.

ويتبع التلفزيون الحكومي نهج الكرملين بأن روسيا اضطرت للتحرك في أوكرانيا لنزع سلاحها و"تخليصها من النازيين"، والدفاع عن المتحدثين بالروسية هناك من "الإبادة الجماعية".

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تقديم حماية قنصلية للصحفية الروسية.

وقال ماكرون: "سنبدأ جهودا دبلوماسية تهدف إلى توفير حماية (لها) إما من خلال السفارة أو عبر اللجوء. وسأقدم هذا الاقتراح للرئيس بوتين في محادثاتي المقبلة معه بطريقة مباشرة".

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#روسيا #أوكرانيا #صحافية #الحرب الروسية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة