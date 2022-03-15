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نائب فلسطيني يحذر من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على اللاجئين الفلسطينيين

15 مارس 2022 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

حذر رئيس لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي،عاطف عدوان، اليوم الثلاثاء، من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على اللاجئ الفلسطيني، من خلال تأثيرها على برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وطالب عدوان في تصريح صحفي، الأمم المتحدة والدول المانحة بالإيفاء بتعهداتها المالية ودعم الأونروا حتى تتمكن من القيام بمسئولياتها وتنفيذ برامجها الإنسانية والتشغيلية، بما فيها الغذاء وتعويضات العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن اللاجئ الفلسطيني لا يزال يعاني مصاعب حياة اللجوء والقهر والحرمان، بعد أن طرد من أرضه قسرًا، وما زال الاحتلال الإسرائيلي يتنكر لحقوقهم التي نصت عليها كافة المواثيق والأعراف الدولية.

وفي إطار منفصل؛ طالب عدوان المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والإنسانية تجاه قضايا اللاجئين الفلسطينيين وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف مسلسل المجازر والجرائم اليومية التي يتعرض لها أبناء شعبنا منذ 74 عامًا وحتى اليوم.

وكان آخر جرائم الاحتلال حتى الآن ارتقاء ثلاثة شهداء وهم الشهيد علاء شحام من مخيم قلنديا، والشهيد نادر ريان من مخيم بلاطة، والشهيد سند الهربد من مدينة رهط في النقب المحتل.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدوان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل انشغال الرأي العام العالمي، لتُصعد من أعمالها الإجرامية ضد أبناء شعبنا في مخيمات الضفة الغربية من خلال الاقتحامات ومداهمات المنازل وحملات الاعتقالات والاعتداءات المتكررة مما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى منذ بداية العام الجاري".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اللاجئين الفلسطينيين #عاطف عدوان #الأزمة الروسية الأوكرانية

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