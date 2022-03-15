إحصائية: 20 شهيدًا بالضفة الغربية منذ بداية العام الجاري

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن 20 شهيدًا ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري 2022م.

واستشهد صباح اليوم، 3 مواطنين فلسطينيين هم: الشهيد سند الهربيد (27 عام) من مدينة رهط في النقب وذلك أثناء محاولة اعتقاله، والشهيد نادر ريان (17 عامًا) من مخيم بلاطة أثناء عملية اقتحام المخيم من قبل جنود الاحتلال، والشهيد علاء شحام بالعشرينات من عمره من مخيم قلنديا أثناء اقتحام المخيم من قبل جنود الاحتلال أيضًا.



وفيما يلي أسماء وبيانات الشهداء الـ 20:

المصدر / فلسطين أون لاين