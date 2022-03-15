مباحث غزة تُلقي القبض على 10 تجار أسمنت محتكرين

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، أن المباحث العامة، اعتقلت 10 تجار أسمنت في كافة محافظات القطاع.

وأفادت في بيان صحفي أصدرته، اليوم الثلاثاء، بأن اعتقال التجار جاء عقب رفعهم وتلاعبهم بالأسعار واحتكارهم الأسمنت، لافتة إلى أن العدد مرشح للزيادة.

يشار إلى أن طواقم الوزارة، تحفظت الأربعاء الماضي في محافظة رفح جنوب القطاع، على 40 طن من الحديد نتيجة رفع سعرها دون الرجوع للوزارة.

ويذكر أن الوزارة، حذرت في وقت سابق من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه رفع الأسعار دون مراجعة الوزارة.

المصدر / فلسطين أون لاين