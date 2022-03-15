"أحباء غزة ماليزيا" تفتتح قسما لرعاية الأيتام

أعلنت مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا"، عن افتتاح قسم الأيتام بداخلها، لرعاية الأيتام في الجوانب الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية والثقافية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إنها تكفلت لمدة عام كامل بجميع أيتام عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2021 والبالغ عددهم 227 طفلا بينهم 32 طفلا يتلقون تعليمهم في مدرسة أوائل وقادة بتغطية مالية كاملة ضمن منحة للأطفال المتفوقين دراسياً.

وأقيم حفل افتتاح القسم في منتجع الشاليهات أمس بمدينة غزة بحضور جميع الأطفال الأيتام المكفولين وأمهاتهم، وتنوعت فقرات الاحتفال الترفيهية ووزعت الجوائز والهدايا في محاولة لإسعاد الأيتام والتخفيف من شعورهم بالفقد.

وقال مدير برامج غزة في مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، علاء الدين منصور، خلال الحفل إن كفالة الأيتام في المؤسسة بدأت منذ تأسيسها عام 2013 بالشراكة مع العديد من الجهات المختصة خاصة جمعية دار اليتيم الفلسطيني، بتمويل كامل من الحكومة والشعب الماليزي إيمانا منهم بالقضية الفلسطينية العادلة.

وأكد أن فكرة إنشاء قسم كامل للأيتام انطلقت من حاجة هذه الفئة لأكبر دعم ممكن على جميع الأصعدة خاصة مع توالي الحروب على القطاع وزيادة عدد الأيتام، لتتفرد المؤسسة بهذا القسم أملاً في خدمة الأيتام قدر المستطاع، والمساهمة في حل مشاكل كثيرة يواجهونها إضافة لدعم أمهاتهم ومساندتهن لتربية أبنائهن وتذليل العقبات لهن.

المصدر / فلسطين أون لاين