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كيف نواجه فرط الحموضة في الجسم؟

15 مارس 2022 . الساعة 02:28 بتوقيت القدس
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قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن "فرط الحموضة في الجسم يعني زيادة نسبة الأحماض عن القلويات في الجسم".

وأوضحت أن سبب فرط الحموضة يتمثل في الإفراط في تناول الأغذية التي تتحول إلى أحماض في الجسم خلال عملية الأيض (التمثيل الغذائي) مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان ومنتجات الحبوب.

وأضافت الجمعية أن أعراض فرط الحموضة في الجسم تتمثل في التعب والخمول المستمرين وصعوبات النوم وشوائب البشرة.

ولمواجهة فرط الحموضة في الجسم ينبغي تناول الأغذية القلوية بكثرة مثل الخضروات والفواكه.

ولتحقيق التوازن الحمضي القلوي في الجسم أوصت الجمعية بتناول الخضروات والفواكه بمعدل 5 حصص يوميا، بينما ينبغي تناول اللحوم بمعدل يتراوح بين 300 و600 غرام على أقصى تقدير أسبوعيا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جسم الإنسان #المعدة #الحموضة

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