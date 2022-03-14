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بالصور مأدبة للأفيال في احتفال وطني بتايلند

14 مارس 2022 . الساعة 23:51 بتوقيت القدس
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خلال اليوم السنوي للفيلة في تايلند، استمتع حوالي 60 فيلاً، بمأدبة ضخمة من الفاكهة والخضر في متنزه للنباتات.

يذكر أن الأفيال تعد مصدراً للفخر الوطني ومعلماً من معالم الهوية الثقافية لتايلاند، كما تستخدم في العمل والنقل، بالإضافة إلى أنها رمز لانتصارات المحاربين والملوك في ساحات الحرب.

ويشيع هذا الحدث في أجزاء مختلفة من البلاد، ولكن بسبب جائحة "كورونا" والمشكلات الاقتصادية، قللت بعض المناطق من مظاهر الاحتفالات هذا العام.

وقدم متنزه نونج نوش للنباتات المدارية الواقع في إقليم تشونبوري بشرق البلاد وليمة للأفيال من قرابة طنين من الفاكهة والخضراوات على طاولة بعرض ثمانية أمتار.

ومع غياب السياح لفترة طويلة، أدخلت المأدبة وبعض الزوار البهجة على تلك الأفيال.

وقال كامبون تانساشا مدير متنزه نونج نوش: "بالطبع، شعرت الأفيال بالملل لأنها اعتادت على الناس، هذا ما يجعل أفيالنا ودودة للغاية مع الجميع".

وأضاف: "الناس يستمتعون بمشاهدة الأفيال، وإطعامها، خصوصاً الموز الذي تحبه، كما ترون جميعها تبدو سعيدة وفي صحة جيدة". ولطالما طالبت جماعات حقوق الحيوان معسكرات الأفيال في تايلاند بإنهاء عروض الفيلة وركوبها، ووصفت العروض بأنها شكل من أشكال استغلال الحيوان.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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