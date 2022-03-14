فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يحول المرشح ياسر حماد للاعتقال الإداري

إصابة إسرائيليَّيْن في إطلاق نار باللد

النيابة العامة تُوجّه رسالة تحذير مهمة لتجار غزة

النفط يهبط 8 دولارات بفعل آمال محادثات سلام أوكرانيا

فصائل تحذر: اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى "صواعق تفجير" للأوضاع

"جماهيري حماس": فلسطينيو لبنان قاوموا اجتياح 1978 وواجهوا إسقاط الحقوق

بركة لـ"هيئة دعم فلسطينييّ الداخل المحتل": مبادرتكم تحدٍ للاحتلال

الأعسم: الهيئة الوطنية لدعم فلسطينيي الـ "48" تعزز وحدة الشعب الكاملة

نهب كنيسة روسية في بريطانيا كانت تجمع تبرعات للّاجئين الأوكرانيين

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في بنغلادش وبولندا

إعلان تيك توك داخلي

الاحتلال يحول المرشح ياسر حماد للاعتقال الإداري

14 مارس 2022 . الساعة 20:06 بتوقيت القدس
...

حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مرشح قائمة القدس موعدنا د. ياسر حماد من قلقيلية إلى الاعتقال الاداري لمدة 6 شهور.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال حوّل الأسير حماد إلى الاعتقال الاداري بعد قرابة الأسبوعين على اعتقاله. 

واعتقلت قوات الاحتلال المرشح "حماد" في 2 مارس الحالي بعد دهم وتفتيش منزله في قلقيلية، خلال حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية طالت 36 مواطنًا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل حماد في شهر تشرين أول الماضي وصادرت مركبة نجله "خبيب" وسرقت مبلغاً من المال من بيته.

والدكتور ياسر حماد أكاديمي فلسطيني من مدينة قلقيلية أمضى في سجون الاحتلال سنوات عديدة، دون أن تنال من إرادته وعزيمته في وجه الاحتلال.

وكان ممثل قائمة "القدس موعدنا" ناجح عاصي استنكر اعتقال الاحتلال للمرشح حماد، وشدد على أن سياسة الاحتلال بحق المرشحين ونخب الشعب الفلسطيني لن تجدي نفعا ولن تدفعهم للتقاعس عن خدمة أبناء شعبهم.

وقال عاصي إن الاحتلال يرتكب جريمة وتعديا على القوانين الدولية باستهدافه المرشحين كونهم نشطاء سياسيين، ولم يرتكبوا جرمًا سوى محاولتهم خدمة أبناء وطنهم.

وأشاد عاصي بالمرشح الأسير ياسر حماد الذي تعرض للاعتقال ومداهمة بيته سابقا دون أن يؤثر ذلك على مواقفه تجاه شعبه وقضيته.

وأضاف عاصي أن سياسة الاعتقال بحق المرشحين والناشطين السياسيين تعبر عن إفلاس الاحتلال وحالة الانحدار القيمي والأخلاقي الذي وصل له.

المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الاعتقال الإداري #الاحتلال الإسرائيلي #ياسر حماد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة