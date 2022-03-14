الأعسم: الهيئة الوطنية لدعم فلسطينيي الـ "48" تعزز وحدة الشعب الكاملة

النقب– غزة/ يحيى اليعقوبي:

قال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم، إن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، تعزز من وحدة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

وأضاف الأعسم في مقابلة خاصة مع "فلسطين أون لاين"، بأن الهيئة الوطنية تؤسس لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني سواءً بالنقب والمثلث والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، وأن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة لهذه الوحدة.

وتابع: "عندما شكلنا المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ووحدنا النضال، فإننا انتزعنا الاعتراف بعدة قرى يرفض الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بها، كذلك نشرنا الوعي حول ارتباط أهالي النقب بأرضهم"، مؤكدًا أن للوحدة تأثير قوي وهي سياج للشعب.

وشدد أن "المطلوب وحدة كاملة حتى نكون سياجًا على كامل تراب وطننا"، مشيدا في ذات الوقت بخطوة تشكيل هيئة وطنية.

وأردف: "نحيي ونبارك كل إنسان وجسم يقوم بنصرة قضيتنا ويقف معنا، ونحن بحاجة لدعم معنوي بهذا الاتجاه".

واعتبر تشكيل هيئة وطنية دعمًا معنويًا يؤكد أن الشعب الفلسطيني واحد في جميع أماكن تواجده مهما فرقته السياج التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي بين المناطق كافة، قائلاً: "نحن نطالب بحقوق عادلة ولا نعتدي على أحد بل يُعتدى علينا، والمطلوب الوقوف بجانب الحق".

وبشأن أهمية الجسم المساند، لفت الأعسم إلى أن أهل الداخل وخاصة النقب كانوا بعيدين عن الأضواء الإعلامية لسنوات طويلة، واعتقد الاحتلال أنه يستطيع تهويد النقب وسلخ الأهالي عن قضيتهم والاستفراد بهم.

وشدد على أن قضية النقب بحاجة للوصول للعالم وأن تحظى بالتضامن الواسع لوقف تغول وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلية، معتبرًا "الهيئة الوطنية" المساندة خطوة معنوية في الاتجاه الصحيح تعمل على تقوية العزائم ورفع معنويات الصمود لدى أهالي النقب والداخل المحتل.

وبالرغم من أن الاحتلال هجر نحو 90% من سكان النقب "البدو" وعزلهم عن العالم من جميع الجهات، أكد الأعسم أن بصمود وثبات الأهالي على دينهم ووطنيتهم وقراهم بالرغم من الآلة المدمرة التي تستخدمها سلطات الاحتلال، بمصادرة آلاف الدونمات ومحاصرة القرى وهدمها، بقي الشعب على وطنيته وفشل الاحتلال في عزلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين