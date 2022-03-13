"ملتقى الجالية العربية" ببريطانيا يبحث تقديم الحماية للنشطاء الفلسطينيين

شارك العشرات من أبناء الجالية العربية في بريطانيا ومعهم عدد من المحامين المُتخصّصين في لقاء مفتوح ومُوسّع دعا له "منتدى التفكير العربي" وأنهى أعماله في لندن مساء أمس السبت بعد أن تمّ تخصيصه لبحث سبُل تقديم الحماية القانونية للنشطاء الفلسطينيين.

وشارك في أعمال "ملتقى الجالية العربية" عددٌ من المحامين العرب، إضافة إلى مُمثّلين عن أبناء الجالية العربية في بريطانيا، حيث بحثوا في كيفية تقديم الحماية القانونية للنشطاء الفلسطينيين ولداعمي الحقّ الفلسطيني.

وناقشوا على مدى عدّة ساعات التغيرات القانونية التي يجري الحديث عنها في بريطانيا بما في ذلك إدراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قوائم الإرهاب، ومحاولة تخويف النشطاء الفلسطينيين وكذلك التعديلات المُقترحة على قوانين الجنسية البريطانية.

والملتقى الذي يُنظمه "منتدى التفكير العربي" في لندن لأول مرة، هو أول اجتماع من نوعه للجالية العربية في بريطانيا، حيث استقطب ممثلين عن العرب من مُختلف مدن بريطانيا ومن مختلف الأصول، فيما شارك فيه كمُتحدّثين رئيسيين كل من رئيس "حملة التضامن مع فلسطين" البروفيسور كامل حوّاش، وهو أحد أبرز رموز الجالية الفلسطينية في بريطانيا، إلى جانب المُستشار القانوني علي القدومي رئيس الجالية الأردنية في بريطانيا، والمُحامية نادية البزاز التي قدمت استشارات قانونية وأجابت على استفسارات الحضور.

وانتهى المجتمعون إلى توجيه دعوة مباشرة لتشكيل لوبي عربي يضمّ نخبة المُحامين الحاضرين في "ملتقى الجالية العربية" من أجل تقديم الخدمات القانونية والدعم القانوني اللازم للنشطاء الفلسطينيين، فيما لفت الدكتور حواش إلى أنّ حملة التضامن تتعاون مع هيئة قانونية مُتخصّصة على مستوى القارة الأوروبية وتُركّز على تقديم خدماتها للنشطاء الدّاعمين لفلسطين في الجامعات، ودعا أيّ ناشطٍ فلسطينيٍّ يواجه مشكلة أو مضايقات للتواصل مع الحملة من أجل تقديم الخدمات القانونية اللازمة له.

يُشار الى أنّ بريطانيا أدرجت الجناح السياسي لحركة "حماس" مُؤخّرا على قوائم "الإرهاب"، كما يجري دراسة إدخال تعديلات على قوانين الجنسية تتيح للحكومة سحب الجنسية في حالات معينة من مواطنين يحملون جنسياتِ دولٍ أخرى، وهو ما يثير قلقًا حاليًّا في أوساط العرب البريطانيين ممّن لا زالوا يحملون جنسيات بُلدانهم الأصلية.

المصدر / فلسطين أون لاين