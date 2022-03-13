رئيس "الشاباك" يُحذّر من اشتعال المواجهات مع الفلسطينيين برمضان

كشفت مصادر إعلامية عبرية أنّ رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شاباك" رونين بار، عاد صباح اليوم الأحد من واشنطن بعد زيارة استغرقت عدة أيام، التقى خلالها بنظيره الأمريكي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي كريستوفر راي، وناقش معه ملفات أمنية مختلفة.

وقال موقع /واي نت/ العبري، إنّ "راي حذّر بار من احتمال اشتعال المواجهات مع الفلسطينيين خلال شهر رمضان في نيسان/أبريل القادم".

وأشار الموقع إلى أنّ هذا الشهر "يُعتبر مُقدّسًا عند المسلمين، ويتداخل مع عيد الفصح اليهودي، ويخشى المسؤولون الأمنيّون من تصاعدِ التوتُّرات في القدس مع وجود أعدادٍ كبيرةٍ من المُصلّين في المدينة".

وتشهدُ الضفة الغربية والقدس المُحتلتين، توتُّرًا مُتزايِدًا في الآونة الأخيرة، بسبب ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضدّ الفلسطينيين، ومحاولات تهجير المواطنين الفلسطينيين من حيّ الشيخ جراح، إضافة إلى تصاعد جرائم القتل والاغتيالات بين المافيات الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين