حماس: الانتخابات المجتزأة تعزز نهج التفرد والإقصاء

أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، أن الانتخابات المجتزأة تعزز نهج التفرد والإقصاء، وأنه لا حل إلا بالانتخابات الشاملة وبتوافق وطني.

وقالت حماس في بيان صحفي، إنها تتابع ما تسوقه قيادة حركة فتح في الإعلام من اتهامات باطلة، مدّعية فيها رفض الحركة الانتخابات البلدية.

وجددت الحركة تأكيد موقفها المبدئي والثابت بضرورة ألاّ تكون أيّ انتخابات إلاّ بتوافق وتنسيق وطني، يشمل كلّ مكوّنات شعبنا.

وأكدت أنَّ مضي قيادة السلطة في الانتخابات المجتزأة، واستمرارها في تعطيل إجراء الانتخابات الشاملة وتأجيلها، يعكس حالة التفرّد والإقصاء السياسي الذي تمارسه القيادة المتنفذة في السلطة، وهو سلوك لا يخدم المصلحة الفلسطينية، ولا يلبّي حتمًا تطلعات شعبنا في الوحدة والتحرير والعودة.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية، أمس، الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المجتزأة، وذلك بالتزامن مع مرحلة الدعاية الانتخابية التي تستمر حتى يوم الخميس بعد المقبل.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أنه وفقاً للكشف النهائي للقوائم والمرشحين، فسيجرى الاقتراع يوم 26/3/2022، في 50 هيئة محلية، وبلغ العدد النهائي للقوائم المرشحة في جميع هذه الهيئات 234 قائمة، تضم 2,306 مرشحين ومرشحات يتنافسون على 632 مقعداً.

المصدر / فلسطين أون لاين