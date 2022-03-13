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وظيفة شاغرة في جمعية عائشة

13 مارس 2022 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل تعلن فيه عن وظيفة منسق مشروع Project Coordinator وفقاً لما يلي : 

الكفاءات:

• القدرة على قيادة صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم برامج ومشاريع التنمية ، وتعبئة الموارد.

• القدرة على قيادة التخطيط الاستراتيجي والإدارة القائمة على النتائج وإعداد التقارير

• معرفة قوية بالموارد المالية وإدارة الموارد البشرية والعقود والأصول والمشتريات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة

• نهج العمل باستمرار مع الطاقة والسلوك الإيجابي والبناء

• إظهار الانفتاح على التغيير والقدرة على إدارة التعقيدات

• تحمل ضغط العمل 

• النضج والثقة في التعامل مع كبار  أعضاء المؤسسات الوطنية والدولية ، الحكومية وغير الحكومية

• قدرة ممتازة على التواصل وبناء العلاقات مع أصحاب المصلحة

• القدرة على التخطيط وحل المشكلات والتفكير النقدي والمهارات التحليلية

• الكفاءة في مهارات الكمبيوتر وتطبيق Microsoft .

الادوار والمسؤوليات:

• تنسيق أنشطة المشروع مع الشركاء.

• الإشراف على وإدارة التنفيذ اليومي لأنشطة المشروع بما في ذلك الموظفين والميزانية والتنسيق مع أصحاب المصلحة وإدارة المخاطر والمتابعة والإبلاغ عن المواعيد النهائية للأنشطة بالتعاون مع موظفي المشروع ، وفقًا لما هو محدد في خطة العمل.

• إدارة العمليات المتعلقة بأنشطة التقييم والتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

• التنسيق مع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك تنظيم الاجتماعات وتسهيلها.

• وضع خطة عمل مفصلة لتنفيذ المشروع ، ومتابعة التنفيذ مع أصحاب المصلحة.

• إعداد تقارير شهرية ومالية ومالية لإحاطة مدير البرامج وفريق المشروع بالتقدم المحرز ، وأي تأخيرات أو قضايا قد تظهر أثناء التنفيذ.

• إعداد التقارير المرحلية والنهائية التي سيتم إرسالها إلى الجهة المانحة.

• دعم المعاملات المالية لأنشطة المشروع ودعم إعداد التقارير المالية بالتنسيق مع الدائرة المالية التي سترفع إلى الجهة المانحة.

• وضع الشروط المرجعية لاستشاري المشروع / الخبراء وضمان تقديم الخدمات التقنية بشكل صحيح وتقديم التقارير الفنية وغيرها.

• المساهمة في التخطيط والتحضير والقيام بأنشطة المشتريات المختلفة. [حيثما كان ذلك مناسبا]

• ضمان المراقبة الداخلية الفعالة للمشروع ، والامتثال لمتطلبات الممول.

• جمع والحفاظ على معلومات دقيقة وحديثة عن جميع الأنشطة والنتائج.

• الإشراف على إبراز ونشر المنتجات الإعلامية داخل المشروع.

• القيام بأي عمل آخر يكلفها بها المدير التنفيذي.

المؤهلات والمهارات والخبرة المطلوبة

• درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع أو الهندسة أو العلوم الاجتماعية أو أي مجالات ذات صلة.

• ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في المنظمات غير الحكومية.

• خبرة مثبتة في تنسيق المشاريع ويفضل أن تكون ذات صلة بقضايا المرأة والسياق الإنساني.

• خبرة العمل في مشاريع تنمية المجتمع.

• خبرة العمل في جمع التبرعات وكتابة المقترحات.

• مهارات الاتصال والإنجليزية تحدثا وكتابة ممتازة.

طريقة التسجيل 

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب التوظيف من خلال الرابط التالي :

 https://forms.gle/5qUnvvsB1Rn3NkzR7 

- ينتهى التسجيل يوم  الأربعاء 16/3/2022 الساعة - 12:00 ظهرًا

- عائشة تدعم المساواة بين الجنسين وتشجع النساء المؤهلات على التقدم للوظيفة

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