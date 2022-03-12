"بيرزيت" ترفض إجراءات الاحتلال لدخول الأكاديميين الأجانب إلى الضفة

رفضت جامعة بيرزيت، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، لدخول الأكاديميين الأجانب إلى الضفة، واعتبرتها انتهاكا جديدا في إطار السياسة العنصرية بحق شعبنا، واعتداء على مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

وأوضحت الجامعة في بيان صحفي، اليوم، أن إجراءات الاحتلال تضم تعليمات خاصة بشروط الدخول إلى الضفة والحصول على تصريح عمل، وتأشيرة مكوث في الضفة المحتلة للأكاديميين والطلبة الأجانب في حال حضورهم للتعليم أو التعلم في إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني، ويحدد القرار التصاريح التي سيتم منحها بعدد مقداره 100 من الأساتذة و150 من الطلبة سنويا.

وأشارت إلى أن هذه القرارات والتعليمات الجديدة الصادرة عن سلطات الاحتلال، والتي ستدخل حيّز التنفيذ في شهر أيار المقبل، ستشكل تعديا على حق الجامعة في استقطاب الخبرات الأكاديمية الدولية، وسيضطر أعضاء هيئة التدريس والطبة الحاليون إلى ترك البرامج الأكاديمية في الجامعة، وستعني الحيلولة دون تمكُّن الجامعة من تعيين موظفين جدد وإجراء بحوث علمية تعاونية وغيرها من عمليات التواصل والتبادل الأكاديمي.

وقالت الجامعة إن هذه الإجراءات تكريس لسياسة تقييد حرية التنقل والحركة والحصار والعزل ومنع الكفاءات من دخول فلسطين، ما أدى إلى تحويل التعليم في فلسطين إلى تعليم محلي محصور ومعزول حتى عن المجتمع الفلسطيني نفسه، ما أدى، كذلك، إلى تحجيم البيئة الجامعية واختزال دورها والحد من قدرتها على التواصل، وهو ما أثر بشكل واضح على بيئة الإنتاج المعرفي.

المصدر / فلسطين أون لاين