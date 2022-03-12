فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الزبارقة لـ"فلسطين أون لاين": تشكيل الهيئة الوطنية لدعم فلسطينيّي الداخل "مشرف"

الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

الأسير الرزة يعلّق إضرابه عن الطعام بعد إنتزاع قرار بعدم تمديد اعتقاله الإداري

العاروري يلتقي رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ويبحث معه أوضاع اللاجئين

دعوات استيطانية لفرض طقوس "البوريم" في الأقصى

الأعسم يرحب بتشكيل الهيئة الوطنية لدعم واسناد فلسطيني الداخل المحتل

الإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطينيي الداخل المحتل

4 شهداء وإصابة 9 إسرائيليين في 86 نقطة مواجهة بالضفة الأسبوع الماضي

الداخلية بغزة تُصدر تنويهًا للمسافرين المرجعين الخميس الماضي

7 وفيات و79 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

إعلان تيك توك داخلي

3 دول أوروبية تحذر: الاتفاق مع إيران قد ينهار بسبب المطالب الروسية

12 مارس 2022 . الساعة 16:34 بتوقيت القدس
...

حذرت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، السبت، من أن التفاوض مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي قد ينهار بسبب المطالب الروسية.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك إن مطالب روسيا بضمان تجارتها مع إيران تهدد بانهيار اتفاق نووي شبه مكتمل، بحسب ما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وأضاف البيان: "لا ينبغي لأحد أن يسعى لاستغلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) للحصول على ضمانات منفصلة عن الخطة".

وتابع أن "هذا يهدد بانهيار الاتفاق".

ووفق البيان المشترك، فإنه "يجب إبرام الاتفاق المطروح على الطاولة على وجه السرعة".

وتصر الولايات المتحدة على رفض مطالب روسيا.

وتهدف المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي إلى عودة الولايات المتحدة للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران.

واتفاق 2015 وقعته إيران مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، وكان يفرض قيودا على برنامج طهران للحيلولة دون إنتاج أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

والسبت الماضي، طالب وزير الخارجية الروسي، بشكل مفاجئ بضمانات ملزمة بأن التجارة الروسية مع إيران لن تتأثر بالعقوبات المفروضة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية على أوكرانيا.

المصدر / الأناضول
إعلان فيسبوك داخلي
#فرنسا #ألمانيا #بريطانيا #روسيا #إيران #أوكرانيا #الاتفاق النووي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة