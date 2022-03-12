الزبارقة لـ"فلسطين أون لاين": تشكيل الهيئة الوطنية لدعم فلسطينيّي الداخل "مشرف"

النقب المحتل-غزة/ صفاء عاشور:

ثمّن مُنسّق لجنة التوجيه العُليا للعرب في النقب جمعة الزّبارقة، قرار القوى الوطنية والإسلامية في غزة، تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطينيّي الداخل المحتل، ووصفه بأنه "مُشرّف".

وقال الزّبارقة لـ"فلسطين أون لاين": "نقدّر عاليًا هذا القرار ونحترم القائمين عليه والدّاعين له"، مُؤكّدًا "أنّ مثل هذا القرار سيرفع معنويات فلسطينيّي الداخل المُحتل في مُواجهتهم لسياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية ضدهم".

وأشار أنّ النضال والتضامن الشعبي أمرٌ مهمٌّ وضروريٌّ خاصة في ظلّ هذه الفترة العصيبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في كلّ مكان، خاصّة أهالي مدينة القدس في أحيائها المختلفة والأسرى في سجون الاحتلال.

وأضاف الزّبارقة :"إنّ التعاطف الشعبي مع أبناء الشعب الفلسطيني في أيّ مكانٍ هو أمرٌ ضروريٌّ وله أثرٌ قوي على قرارات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرُها قرار تجميد هدم بيوت أهالي حيّ الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة".

وأكمل "صمود أهالي الشيخ جراح ومِن خلفهم أبناء الشعب الفلسطيني، كان السبب وراء تراجع الاحتلال عن قراراته ضدّ الحي المقدسي"، مُطالبًا باستمرار التضامن الشعبي بين الفلسطينيّين كافّة في جميع قضاياهم الوطنية.

وأكّد الزّبارقة، أنّ ما يمرّ به الفلسطينيون يُحتّم على الجميع السّعي لتحقيق "وحدة حقيقية تشمل الكلّ الفلسطيني في الداخل والشتات وفي الضفة الغربية وقطاع غزة"، مُشدّدًا على أنّ هذا هو المسار والاتجاه الصحيح الذي يجب أن يسير فيه الجميع.

وأُعلن في غزة ظهر اليوم السبت، عن تشكيل "الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل"، بمبادرة من الفصائل الوطنية والإسلامية ومُكوّنات وطنية وأهلية ومُجتمعية وشخصيّات اعتبارية ووُجهاءَ ومخاتير.